Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по настоянию врачей

Об этом ТАСС сообщила жена чиновника Юлия. Сегодня ее впервые допустили к мужу со времени его ареста. Шестун находится в больнице СИЗО «Матросская тишина». Он заявил, что намерен продолжать борьбу, так как считает свой арест незаконным.

Напомним, Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.