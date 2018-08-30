Модераторы Фейсбук удалили пост Центра Анны Франк с еврейскими детьми за колючей проволокой концлагеря

Модераторы соцсети Фейсбук удалили пост Центра Анны Франк с еврейскими детьми за колючей проволокой концлагеря времен Второй мировой войны.

Социальная сеть и ранее допускала абсурдные удаления изображений обнаженного тела на знаменитых картинах или скульптурах. Фотография исхудавших голых детей в концлагере, которая иллюстрировала исследование о том, насколько хорошо рядовые американцы осведомлены о холокосте, также стала объектом сетевой цензуры, сообщает сайт Israel.info. – Через несколько часов после публикации статьи с фотографией пост был удален, однако после вала критики в адрес социальной сети, запись вернули. Портал отмечает, что критерии удаления контента администрацией Фейсбука никому не известны. Такая же ситуация была со знаменитой на весь мир фотографией бегущей по дороге вьетнамской девочки, обожженной напалмом. Тот же американский Центр взаимоуважения имени Анны Франк, девочки из Германии, ставшей с публикацией её дневников символом жертв нацистского режима, и сам неоднократно пытался добиться от модераторов соцсети снятия постов с антисемитскими призывами и статьями, пишет Israel.info, однако это не дало никаких результатов.

Представители Центра накануне обратились к Фейсбуку и обвинили соцсеть в лицемерии из-за удаления поста, который, цитата, «по-видимому нарушает стандарты общества». Сотрудники социальной сети извинились и восстановили оригинальную публикацию.

Издание Deilikos. Com рассказывает об исследовании, которое сопровождала упомянутая фотография еврейских детей в концлагере. Авторы публикации приводят ужасающие, по их мнению, цифры, согласно которым более 30 процентов американцев считают, что за годы целенаправленного уничтожения евреев погибло не шесть миллионов человек, а в несколько раз меньше, почти половина граждан США не могут вспомнить хотя бы одно название фашистского концлагеря, а среди тинейджеров-ровесников века 66 процентов не знают, что такое Освенцим-Аушвиц.

Ранее Центр Анны Франк уже конфликтовал с Facebook, требуя удалить страницы, отрицающие холокост. Соответствующее обращение к интернет-компании тогда подписали более 180 тысяч человек.