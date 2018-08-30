Ссылки на пиратский контент холдинга еще доступны на «Яндекс.Видео»

Ссылки на пиратский контент холдинга «Газпром-медиа» все еще доступны на сервисе «Яндекс.Видео». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа».

«Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео — по некоторым типам запроса оно все еще доступно, — сказали в пресс-службе. — Пока процесс по удалению пиратских видео не окончен, выводы делать рано».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» удалил из поиска ссылки на пиратские страницы с контентом, принадлежащим холдингу «Газпром-медиа». Это было сделано на фоне угроз Роскомнадзора заблокировать сервис «Яндекс.Видео» в случае, если бы компания не выполнила решение Мосгорсуда.

Несмотря на удаление из выдачи страниц с пиратским контентом, в «Яндексе» продолжают считать требования «Газпром-медиа» необоснованными. В компании говорят, что не размещают видеофайлы в сети и не могут его удалить, а также самостоятельно проверить авторские права. Из-за этого, говорится в заявлении «Яндекса», в числе удаленных могли оказаться сайты с легальным контентом, который теперь пользователи поисковика не смогут найти. «Газпром-медиа», в свою очередь, мог лишиться части трафика на свои ресурсы, отметила компания. Впрочем, требования холдинга были выполнены – из-за боязни, что вместе с «Яндекс.Видео» мог быть заблокирован и весь поисковик. В Роскомнадзоре и «Газпром-медиа» действия компании пока не прокомментировали.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил иск четырех каналов холдинга – ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Они обвинили «Яндекс» в нарушении авторских и смежных прав. Речь шла о нескольких сериалах и одном телешоу, размещенных на пиратских сайтах. В результате Мосгорсуд занял сторону каналов и постановил удалить из выдачи ссылки на нелегальный контент. В свою очередь, Роскомнадзор в понедельник потребовал от «Яндекса» исполнить решение в трехдневный срок до сегодняшнего вечера. В противном случае ведомство грозило заблокировать сервис «Яндекс.Видео» на 15 дней в качестве обеспечительных мер.

«Яндекс» собирается обжаловать решение Мосгорсуда. При этом блокировка сервиса «Яндекс.Видео» могла произойти уже сегодня вне зависимости от подачи апелляции.