Михаил Ходорковский больше не будет поддерживать «Центр управления расследованиями»

Экс-глава ЮКОСа также принял отставку главного редактора проекта Андрея Коняхина.

Поводом для прекращения финансирования Центра стало изучение обстоятельств гибели российских журналистов в Центральной Африканске. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев отправились туда снимать документальный фильм для ЦУРа о деятельности российских наемников. Существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте, который должен был сопровождать съемочную группу, так называемого фиксера, говорится в заявлении Ходорковского, опубликованного на сайте «МБХ Медиа». По его мнению, ответственность «за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа». При этом, он отметил, что не снимает с себя часть ответственности за случившееся. «Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею отношение к произошедшему», — подчеркнул бизнесмен. Он также напомнил, что расследованием убийства журналистов в Африке занимается отдельная команда, не имеющая отношения к ЦУРу. По словам Ходорковского, он объявил награду за информацию о преступлении. Итоги он ожидает до конца года. Сам бизнесмен полагает, что группа стала жертвой спланированной операции.

Ранее главный редактор «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин написал в Фейсбуке, что ушел в отставку и «ЦУРа больше нет». Сам он собирается заниматься расследованием как независимый корреспондент и не будет «думать ни о чем другом», пока «не найдет всех причастных» к гибели журналистов.

Военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африке 30 июля, когда направлялись на встречу с фиксером.