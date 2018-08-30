Петербургские власти приостановили выселение местное отделение общества «Мемориал»

О том, что правозащитники могут лишиться своего офиса, стало известно 2 недели назад.

«Комитет имущественных отношений Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания на Разъезжей улице. Комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». Такой лаконичный ответ получил на свое обращение депутат местного парламента Борис Вишневский. 2 недели назад стало известно — что правозащитникам нужно искать новое место работы. То помещение, которое они занимали более 20 лет с 1997 года, им надлежало покинуть. Так решили в комитете имущественных отношений еще в мае, правозащитники же узнали об этом спустя несколько месяцев. Причем помещение все 20 лет город сдавал правозащитникам безвозмездно, распоряжения подписывали градоначальники. Вопрос расторжения приостановлен, однако никакой ясности о будущем нет, рассказала «Эху Петербурга» исполнительный директор организации Галина Школьник.

Правозащитник добавила, что им до сих пор непонятно зачем с ними хотели расторгнуть аренду и кто был инициатором этого.



2 года назад Минюст внес «Международный Мемориал» в реестр организаций со статусом иностранного агента.