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Эксклюзив Эха 18:12, 30 августа 2018

ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей

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Алексей Навальный политик

Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Ни дня человек вне госслужбы не провел. А у него квартира семикомнатная на Патриарших, дети за границей, и теща на Рублевке. Это оруэлловский сюжет, такое нарочно не придумаешь — но это правда…

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Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией. Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.

Пенсионная система на Западе не такая коррумпированная, как в России. Такое мнение в эфире «Эху Москвы» высказал экономист Андрей Мовчан, комментируя расследование ФБК о главе Пенсионного фонда Антона Дроздова. Андрей Мовчан подчеркнул, что мужчины после принятия реформы будут в среднем получать пенсию всего 3% своей жизни, а женщины — целых 25%.

Комментарии

21

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astet 30 августа 2018 | 18:18

Граждане России!
Откликнитесь, может кто знает
хоть одного честного человека
в путинской вертикали власти?
Если их нет, объясните,
чем же велика Россия?
Неужели количеством воров,
которых воспитал Путин?!!

tvitov66 30 августа 2018 | 18:29

astet: Сие данные не противоречат, а главное что не нарушают основные физические законы - если у кого-то убыло, значит у другого прибыло. Просто убывает у миллионов простых граждан, а в прибылях только приближенные к нашему ампиратору фсе руся

opiatnovyi63 30 августа 2018 | 18:58

tvitov66: Этой стране уже ничего не поможет..Разве что всеобщая дезинфекция и стерилизация воровской власти во главе с Паханом!

tvitov66 30 августа 2018 | 19:14

opiatnovyi63: радует только другой факт, что благодаря полезным санкциям, а соответственно не выезду определённых личностей и членов их семей на проклятый Запад, они стали подозрительно часто приставляться в отечественных учреждениях здравоугнетения - помимо Кабзона за одно кончился и муж главчленшы соферды. Да здравствуют успехи отечественного здравоохранения!

sokal123 30 августа 2018 | 18:19

Молодец Антон Дроздов ,давай дави наших стариков ,видишь ,как это доходно для тебя - ты ,видать хороший вор и человек дерьмо .

bond000007 30 августа 2018 | 18:24

09.09.18 !!!

nds_01 30 августа 2018 | 18:25

Ну а чего такого? У человека, можно сказать, почти в собственности Поле дураков. Задача несложная и результат гарантирован - выкапывать то, что другие в принудительном порядке в Поле закапывают.

jblack2 30 августа 2018 | 18:25

У ФБК есть не плохая возможность нарыть "косяки" в существующих пенсионных фондах...

cromwel 30 августа 2018 | 18:30

"- сокровища можно было потрогать руками, но нельзя было унести..." (мысли Кисы Воробьянинова у дома культуры, построенного на его бриллианты)

pavelgen Павел Гендельман 30 августа 2018 | 18:34

Уважаемые господа! Это у нему еще в "коробки из под обуви не заглядывали и в стеклянные банки на огороде.
С уважением,
Павел

agronom 30 августа 2018 | 18:39

А что кто то думал что пенсионный фонд возглавляет какой нибудь бессеребренник.? Вот это был бы нонсенс.

sabotage_nik 30 августа 2018 | 18:42

зачем пУтин нам втирал что денег нет ?По морде лица было видно что оН опять врет !Устроили из Пенсионного Фонда себе кормушку !

oneoretwo 30 августа 2018 | 18:43

...самая подлючая система на планете, как воочию показывает жизнь - это совковая гэбня...

drgonish 30 августа 2018 | 19:01

oneoretwo:

Бедное. СССР уже давно нет, а он оному все мерещится. Мешок картошки чтоль по молодости с поля украло?

mihvol_64 30 августа 2018 | 19:16

drgonish: Ты не прав, неуважаемое двуногое, портяночно- быдлорашковское. Не мешок, а целую жизнь, причем у огромного количества людей, украл ср..ый совок, да еще и породил такое ублюдочное, кгбшное недогосударство, как рашка . ( си. ТОЧНОЕ определение Мединского)

agriment 30 августа 2018 | 18:53

"Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей"

- Это имущество только в России, а за рубежом?

и всю эту недвижимость ежемесячно содержать надо, докучи ......нехило устроился Дроздов с 2008г. на шее народонаселения.

Главное, где посадки Счётная палатка - Степашин/Голикова/Кудрин?

ura_123 30 августа 2018 | 18:58

Где же тупая патрик,змеелов,монгол, отчего ещё не встали грудью на защиту этого предпенсионэра?

nehoroshiy 30 августа 2018 | 19:07

У нас нет нет ни одного чиновника который, неудачно вложил акции и пошёл "по миру". А в сфере их деятельности всегда не хватает денег.

baran_provokator 30 августа 2018 | 19:08

#ртомижопой

alexandr400 30 августа 2018 | 19:16

Трудно представить себе человека, сидящего на мешке с деньгами, который нет нет, да и отслюнявит себе. Это психология, понимать надо.

tvitov66 30 августа 2018 | 19:30

alexandr400: тогда давай скажем ему большое человеческое спасибо что пока еще не все украл, хотя мог

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