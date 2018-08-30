ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией. Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.

Пенсионная система на Западе не такая коррумпированная, как в России. Такое мнение в эфире «Эху Москвы» высказал экономист Андрей Мовчан, комментируя расследование ФБК о главе Пенсионного фонда Антона Дроздова. Андрей Мовчан подчеркнул, что мужчины после принятия реформы будут в среднем получать пенсию всего 3% своей жизни, а женщины — целых 25%.