ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей
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Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией. Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.
Пенсионная система на Западе не такая коррумпированная, как в России. Такое мнение в эфире «Эху Москвы» высказал экономист Андрей Мовчан, комментируя расследование ФБК о главе Пенсионного фонда Антона Дроздова. Андрей Мовчан подчеркнул, что мужчины после принятия реформы будут в среднем получать пенсию всего 3% своей жизни, а женщины — целых 25%.
Комментарии21
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astet 30 августа 2018 | 18:18
Граждане России!
Откликнитесь, может кто знает
хоть одного честного человека
в путинской вертикали власти?
Если их нет, объясните,
чем же велика Россия?
Неужели количеством воров,
которых воспитал Путин?!!
tvitov66 30 августа 2018 | 18:29
astet: Сие данные не противоречат, а главное что не нарушают основные физические законы - если у кого-то убыло, значит у другого прибыло. Просто убывает у миллионов простых граждан, а в прибылях только приближенные к нашему ампиратору фсе руся
opiatnovyi63 30 августа 2018 | 18:58
tvitov66: Этой стране уже ничего не поможет..Разве что всеобщая дезинфекция и стерилизация воровской власти во главе с Паханом!
tvitov66 30 августа 2018 | 19:14
opiatnovyi63: радует только другой факт, что благодаря полезным санкциям, а соответственно не выезду определённых личностей и членов их семей на проклятый Запад, они стали подозрительно часто приставляться в отечественных учреждениях здравоугнетения - помимо Кабзона за одно кончился и муж главчленшы соферды. Да здравствуют успехи отечественного здравоохранения!
sokal123 30 августа 2018 | 18:19
Молодец Антон Дроздов ,давай дави наших стариков ,видишь ,как это доходно для тебя - ты ,видать хороший вор и человек дерьмо .
bond000007 30 августа 2018 | 18:24
09.09.18 !!!
nds_01 30 августа 2018 | 18:25
Ну а чего такого? У человека, можно сказать, почти в собственности Поле дураков. Задача несложная и результат гарантирован - выкапывать то, что другие в принудительном порядке в Поле закапывают.
jblack2 30 августа 2018 | 18:25
У ФБК есть не плохая возможность нарыть "косяки" в существующих пенсионных фондах...
cromwel 30 августа 2018 | 18:30
"- сокровища можно было потрогать руками, но нельзя было унести..." (мысли Кисы Воробьянинова у дома культуры, построенного на его бриллианты)
pavelgen Павел Гендельман 30 августа 2018 | 18:34
Уважаемые господа! Это у нему еще в "коробки из под обуви не заглядывали и в стеклянные банки на огороде.
С уважением,
Павел
agronom 30 августа 2018 | 18:39
А что кто то думал что пенсионный фонд возглавляет какой нибудь бессеребренник.? Вот это был бы нонсенс.
sabotage_nik 30 августа 2018 | 18:42
зачем пУтин нам втирал что денег нет ?По морде лица было видно что оН опять врет !Устроили из Пенсионного Фонда себе кормушку !
oneoretwo 30 августа 2018 | 18:43
...самая подлючая система на планете, как воочию показывает жизнь - это совковая гэбня...
drgonish 30 августа 2018 | 19:01
oneoretwo:
Бедное. СССР уже давно нет, а он оному все мерещится. Мешок картошки чтоль по молодости с поля украло?
mihvol_64 30 августа 2018 | 19:16
drgonish: Ты не прав, неуважаемое двуногое, портяночно- быдлорашковское. Не мешок, а целую жизнь, причем у огромного количества людей, украл ср..ый совок, да еще и породил такое ублюдочное, кгбшное недогосударство, как рашка . ( си. ТОЧНОЕ определение Мединского)
agriment 30 августа 2018 | 18:53
"Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей"
- Это имущество только в России, а за рубежом?
и всю эту недвижимость ежемесячно содержать надо, докучи ......нехило устроился Дроздов с 2008г. на шее народонаселения.
Главное, где посадки Счётная палатка - Степашин/Голикова/Кудрин?
ura_123 30 августа 2018 | 18:58
Где же тупая патрик,змеелов,монгол, отчего ещё не встали грудью на защиту этого предпенсионэра?
nehoroshiy 30 августа 2018 | 19:07
У нас нет нет ни одного чиновника который, неудачно вложил акции и пошёл "по миру". А в сфере их деятельности всегда не хватает денег.
baran_provokator 30 августа 2018 | 19:08
#ртомижопой
alexandr400 30 августа 2018 | 19:16
Трудно представить себе человека, сидящего на мешке с деньгами, который нет нет, да и отслюнявит себе. Это психология, понимать надо.
tvitov66 30 августа 2018 | 19:30
alexandr400: тогда давай скажем ему большое человеческое спасибо что пока еще не все украл, хотя мог