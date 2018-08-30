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Эксклюзив Эха 18:11, 30 августа 2018

В Кремле назвали странным новый список самых влиятельных россиян, который составил русский журнал Форбс

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не удивляет только первое место Владимира Путина.

Кстати, сам Песков в рейтинге Форбс оказался на 70-ом месте. Замыкает его Владимир Жириновский. На втором месте после Путина оказался глава Сбербанка Герман Греф, а на третьем – председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Список самых влиятельных россиян вызвал удивление и у главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Кстати, Форбс отмечает, что в лонг-лист рейтинга изначально были включены около 200 самых богатых бизнесменов и около 300 руководителей крупнейших компаний и банков.

Комментарии

26

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tv_victim 30 августа 2018 | 18:17

Да любой начальник из Америки, будь там он сенатор или конгрессмен гораздо влиятельнее здесь! Наши начальнички по стойке смирно встречают американцев.... Чуть ли не руки целуют. А вся эта трепотня о патриотизме и проч - для лохов.

(комментарий скрыт)

aleksandr39 30 августа 2018 | 18:21

А Путин это кто ,депутат ГОСДУРЫ ?

tvitov66 30 августа 2018 | 18:56

aleksandr39: нет, это тот, кто совсем скоро добровольно сложит с себя обязанности: "Пока я Президент повышения пенсионного возраста не будет"(с)

cattt 30 августа 2018 | 19:11

tvitov66: Пукин - Хозяин земли Российской, и следовательно главный богатей.

nik213 30 августа 2018 | 19:22

aleksandr39: Сучёнок. Беседуя, в том числе главами других государств, всё время сучит ножками.

plank1957 30 августа 2018 | 18:27

Похоже, что в Кремле в штаны наложили с перепугу.

lenin3 30 августа 2018 | 18:35

plank1957: типа,Сечины,Миллеры и Грефы подпирают,могут и столкнуть с пъедестала...)))

plank1957 30 августа 2018 | 19:36

lenin3:
Скорее их попрут.

kryimzdick 30 августа 2018 | 18:39

Комментарии на смерть Кобзона в интернете просто бомба.

tv_victim 30 августа 2018 | 18:42

kryimzdick: Сейчас ТАМ с него другой спрос. И за "закон подлецов", и за другие законы.... Думаю, теперь его стоит только пожалеть.

kryimzdick 30 августа 2018 | 18:49

tv_victim: И у Вальки Полстакана муж сегодня дуба дал

tvitov66 30 августа 2018 | 18:58

kryimzdick: какой урожайный конец ... августа приключился

minerr 30 августа 2018 | 19:06

tvitov66: На твою кончину такого никто не напишет. Да потому что на нее вообще ничего не напишут, т.к. тупо не заметят.

tvitov66 30 августа 2018 | 19:19

minerr: я вам отвечу лишь лозунгом: Да здравствует российская медицина! Теперь я вижу её реальные успехи

raffal 30 августа 2018 | 19:13

kryimzdick: Вальки Полстакана...
______________
Ваш пост возмутил меня до глубины души! :(
Так глумиться над видным политическим деятелем России, недопустимо.
Какие ещё "полстакана"? Только целый стакан!

kryimzdick 30 августа 2018 | 19:17

raffal: она тогда молоденькая была, когда к ней эта кличка прилипла, целый стакан не осиливала

raffal 30 августа 2018 | 19:21

kryimzdick:
С тех пор, как стала "сосулей", меньше стакана не принимает;)
Валька-стакан!

nik213 30 августа 2018 | 19:25

raffal: А ещё целая раскладушка, труселя и сосуля.

(комментарий скрыт)

xuato 30 августа 2018 | 18:42

Определили цель для санкций по наручным часам: стоимостью от одно, до трех комнатной квартиры, а у топовых барыг целый пентхауз на запястье болтается .

askol2016 30 августа 2018 | 18:46

А что, правда, что лучший банкир ЦБ Набиулина сбежала вместе с семьей и золоторезервным запасом России в США? И попросила там политическое убежище?

kryimzdick 30 августа 2018 | 18:50

askol2016: Так и представляю, как Сахипзадовна тащит чемоданы с золотыми слитками в Шереметьево. И муж, и дочка с ранцем, полным золотых слитков, и баксы летят, как конфетти

askol2016 30 августа 2018 | 18:56

kryimzdick: Россия все золото и валюту держит в США. Поэтому чемоданы тащить не надо, надо только сжечь все нужные документы, касающиеся перевода ЗВР в США, что и было сделано на днях (пожар в здании ЦБ)

kryimzdick 30 августа 2018 | 18:59

askol2016: ну надо же как-то на себя переписать

tvitov66 30 августа 2018 | 19:01

kryimzdick: зачем самой тащить, если есть целый обученный штат каримовых - зачеркнуто - сенаторов с дипломатическими паспортами?

oneoretwo 30 августа 2018 | 18:54

...удивляться, песьков, будешь на "заветной" скамеечке в гааге...

compare 30 августа 2018 | 19:06

старый лис "форбсик" промахнулся? в спешке,так глубоко сделал пенетрацию языка,что причинил дискомфорт "пациентам"?

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