В Кремле назвали странным новый список самых влиятельных россиян, который составил русский журнал Форбс
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не удивляет только первое место Владимира Путина.
Кстати, сам Песков в рейтинге Форбс оказался на 70-ом месте. Замыкает его Владимир Жириновский. На втором месте после Путина оказался глава Сбербанка Герман Греф, а на третьем – председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Список самых влиятельных россиян вызвал удивление и у главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Кстати, Форбс отмечает, что в лонг-лист рейтинга изначально были включены около 200 самых богатых бизнесменов и около 300 руководителей крупнейших компаний и банков.
Комментарии26
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tv_victim 30 августа 2018 | 18:17
Да любой начальник из Америки, будь там он сенатор или конгрессмен гораздо влиятельнее здесь! Наши начальнички по стойке смирно встречают американцев.... Чуть ли не руки целуют. А вся эта трепотня о патриотизме и проч - для лохов.
aleksandr39 30 августа 2018 | 18:21
А Путин это кто ,депутат ГОСДУРЫ ?
tvitov66 30 августа 2018 | 18:56
aleksandr39: нет, это тот, кто совсем скоро добровольно сложит с себя обязанности: "Пока я Президент повышения пенсионного возраста не будет"(с)
cattt 30 августа 2018 | 19:11
tvitov66: Пукин - Хозяин земли Российской, и следовательно главный богатей.
nik213 30 августа 2018 | 19:22
aleksandr39: Сучёнок. Беседуя, в том числе главами других государств, всё время сучит ножками.
plank1957 30 августа 2018 | 18:27
Похоже, что в Кремле в штаны наложили с перепугу.
lenin3 30 августа 2018 | 18:35
plank1957: типа,Сечины,Миллеры и Грефы подпирают,могут и столкнуть с пъедестала...)))
plank1957 30 августа 2018 | 19:36
lenin3:
Скорее их попрут.
kryimzdick 30 августа 2018 | 18:39
Комментарии на смерть Кобзона в интернете просто бомба.
tv_victim 30 августа 2018 | 18:42
kryimzdick: Сейчас ТАМ с него другой спрос. И за "закон подлецов", и за другие законы.... Думаю, теперь его стоит только пожалеть.
kryimzdick 30 августа 2018 | 18:49
tv_victim: И у Вальки Полстакана муж сегодня дуба дал
tvitov66 30 августа 2018 | 18:58
kryimzdick: какой урожайный конец ... августа приключился
minerr 30 августа 2018 | 19:06
tvitov66: На твою кончину такого никто не напишет. Да потому что на нее вообще ничего не напишут, т.к. тупо не заметят.
tvitov66 30 августа 2018 | 19:19
minerr: я вам отвечу лишь лозунгом: Да здравствует российская медицина! Теперь я вижу её реальные успехи
raffal 30 августа 2018 | 19:13
kryimzdick: Вальки Полстакана...
______________
Ваш пост возмутил меня до глубины души! :(
Так глумиться над видным политическим деятелем России, недопустимо.
Какие ещё "полстакана"? Только целый стакан!
kryimzdick 30 августа 2018 | 19:17
raffal: она тогда молоденькая была, когда к ней эта кличка прилипла, целый стакан не осиливала
raffal 30 августа 2018 | 19:21
kryimzdick:
С тех пор, как стала "сосулей", меньше стакана не принимает;)
Валька-стакан!
nik213 30 августа 2018 | 19:25
raffal: А ещё целая раскладушка, труселя и сосуля.
xuato 30 августа 2018 | 18:42
Определили цель для санкций по наручным часам: стоимостью от одно, до трех комнатной квартиры, а у топовых барыг целый пентхауз на запястье болтается .
askol2016 30 августа 2018 | 18:46
А что, правда, что лучший банкир ЦБ Набиулина сбежала вместе с семьей и золоторезервным запасом России в США? И попросила там политическое убежище?
kryimzdick 30 августа 2018 | 18:50
askol2016: Так и представляю, как Сахипзадовна тащит чемоданы с золотыми слитками в Шереметьево. И муж, и дочка с ранцем, полным золотых слитков, и баксы летят, как конфетти
askol2016 30 августа 2018 | 18:56
kryimzdick: Россия все золото и валюту держит в США. Поэтому чемоданы тащить не надо, надо только сжечь все нужные документы, касающиеся перевода ЗВР в США, что и было сделано на днях (пожар в здании ЦБ)
kryimzdick 30 августа 2018 | 18:59
askol2016: ну надо же как-то на себя переписать
tvitov66 30 августа 2018 | 19:01
kryimzdick: зачем самой тащить, если есть целый обученный штат каримовых - зачеркнуто - сенаторов с дипломатическими паспортами?
oneoretwo 30 августа 2018 | 18:54
...удивляться, песьков, будешь на "заветной" скамеечке в гааге...
compare 30 августа 2018 | 19:06
старый лис "форбсик" промахнулся? в спешке,так глубоко сделал пенетрацию языка,что причинил дискомфорт "пациентам"?