В Кремле назвали странным новый список самых влиятельных россиян, который составил русский журнал Форбс

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не удивляет только первое место Владимира Путина.

Кстати, сам Песков в рейтинге Форбс оказался на 70-ом месте. Замыкает его Владимир Жириновский. На втором месте после Путина оказался глава Сбербанка Герман Греф, а на третьем – председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Список самых влиятельных россиян вызвал удивление и у главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Кстати, Форбс отмечает, что в лонг-лист рейтинга изначально были включены около 200 самых богатых бизнесменов и около 300 руководителей крупнейших компаний и банков.