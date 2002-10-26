Не стало Иосифа Кобзона

Певец и депутат Госдумы умер на 81м году жизни от онкологического заболевания.

Иосифа Кобзона называют самым титулованным певцом России – присуждённых ему званий, орденов и медалей десятки. И конечно голосом советской эстрады. Официальным в том числе. Певец пел перед Брежневым и другими генсеками. Колонный зал и Кремлёвский дворец, другие площадки. Голубой огонёк, фестиваль Песня года – ни один крупный концерт без Кобзона не обходился. За полвека с лишним он исполнил около 3 тысяч песен. В его репертуаре были в основном гражданские и патриотические о войне и трудовых подвигах. С чего начинается Родина, День Победы, Русское поле, Я люблю тебе жизнь, многие другие. А также лирика. Самые, пожалуй, известные «Баллада о красках», «Старый клён». И, конечно, «Песня о далёкой Родине».

Мужественная манера исполнения и минимум движений на сцене. Мощный баритон, отменная дикция. За счёт смены вокальных интонаций Кобзон мог звучать как пафосно, так и задушевно. В СССР популярность ему в начале 60х принесла песня А у нас во дворе. Она прозвучала в программе «С добрым утром» Всесоюзного радио. С тех пор Кобзон один из самых востребованных артистов эстрады. Многие годы, начиная с 70х, он состоял в КПСС. Пел на комсомольских стройках, не раз летал в Афганистан, выступал в Чернобыльской зоне вскоре после аварии на атомной станции в 86м. Незадолго до распада СССР ушёл в политику. Стал депутатом Верховного совета. А в 97м году Госдумы, куда избирался 6 раз. Но эстраду не оставил. «Душа будет петь, пока я жив», — говорил артист. Во время трагедии в Норд-Осте в октябре 2002го Кобзон вошёл в захваченное чеченскими боевиками здание. Он сумел договориться об освобождении из театрального центра женщины и трёх детей из числа заложников. После штурма силовиками здания Иосиф Давыдович рассказал «Эху Москвы», как всё происходило.

Кобзон сожалел о распаде СССР и не раз признавался в этом в разных интервью. В 2014м он поддержал присоединение Крыма к России, ездил выступать в Донбасс и даже получил звание героя от самопровозглашённой Донецкой народной республики. Политику Украины он резко критиковал. За поддержку Крыма и пророссийские заявления певцу и депутату закрыли въезд в Европу. В США его не пускали ещё с середины 90х. За океаном его подозревали в возможных связях с российскими организованными преступными группировками. Певец это опровергал. Кобзон пел на разных языках. Так в прошлом году он исполнил на иврите с трибуны Госдумы песню заключённых венгерского гетто. И пояснил депутатам, зачем это делает.

Помимо эстрадной деятельности Кобзон преподавал в институте Гнесиных. Он много занимался благотворительностью. «Дензнаки мне нужны для жизни, а не чтобы копить их, в кубышку складывать», говорил певец.

Смерть Иосифа Кобзона – утрата для близких и для всей страны, — считает певец Олег Газманов.

Иосиф Кобзон – это золотой фонд песен и истории России, — сказал «Эху Москвы» композитор Раймонд Паулс.

Кобзон – это целая эпоха, — отмечает, в свою очередь, Лев Лещенко.

Почти полвека дружил с Кобзоном и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Кстати, руководители ДНР выразили свои соболезнования в связи с кончиной певца одними из первых.

Иосиф Кобзон был разносторонней личностью, в нем уживались несколько различных ипостасей, к каждой из которых все относились по-разному. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Юрий Сапрыкин. Юрий Сапрыкин добавил, что Иосиф Кобзон неоднократно демонстрировал свое мужество, в том числе и в борьбе со своей болезнью.