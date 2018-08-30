Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат «Газпром-медиа»

Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам «Газпром-медиа». В Яндексе продолжают считать, что требования «Газпром-медиа» не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству, и будут оспаривать их в суде. Однако требования были выполнены, так как блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего поисковика. Об этом компания заявила РБК.