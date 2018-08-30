СК обвинил двоих сотрудников ФСИН Татарстана в избиении заключенного в казанской колонии №18

В отношении Ленара Гаязова и Андрея Семенова возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и отправил их под домашний арест. Они свою вину не признают.

Между тем, Гаязова подозревают также в том, что 3 года назад он избил еще одного осужденного.