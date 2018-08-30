В Санкт-Петербурге приостановлено выселение правозащитной организации «Мемориал» из здания на Разъезжей улице

Депутат питерского заксобрания Борис Вишневский на своей странице в Фейсбуке опубликовал ответ губернатора Полтавченко, в котором говорится, что расторжение договора аренды приостановлено. Ведется разбирательство, о результатах которого губернатор обещает сообщить до 29-го сентября.

Помещение на Разъезжей «Мемориал» занимает с 97-го года. В мае городская комиссия отказалась продлить договор аренды без каких-либо объективных причин.