В Санкт-Петербурге приостановлено выселение правозащитной организации «Мемориал» из здания на Разъезжей улице
Депутат питерского заксобрания Борис Вишневский на своей странице в Фейсбуке опубликовал ответ губернатора Полтавченко, в котором говорится, что расторжение договора аренды приостановлено. Ведется разбирательство, о результатах которого губернатор обещает сообщить до 29-го сентября.
Помещение на Разъезжей «Мемориал» занимает с 97-го года. В мае городская комиссия отказалась продлить договор аренды без каких-либо объективных причин.
Комментарии6
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grazschdanin 30 августа 2018 | 17:41
Все жду: когда «Мемориал» заложит камень в основание мученикам, погибшим в 90-е? Когда же начнет расследование огромного количества смертей в 90-е, приведшего к колоссальным темпам снижения количества населения в стране (до миллиона в год! Как в войну!).
blinorozhiy_chmo 30 августа 2018 | 17:55
Это тот самый Мемориал, который за заокеанские харчи защищает тут у нас престарелых педофилов, чеченских наркодилеров, уголовников-рецидивистов и разного рода "Бешеных Вагин" /как они себя называют/, публично запихивающих себе мороженных куриц прямо туда??
Как приостановлено? Ну, вот.
Вы-се-лять однозначно. Пинка под зад!
motooppic 30 августа 2018 | 17:41
ясное дело, там бандиты вмешались! Мемориал, как таковой, состоим и поддерживается бандитскими сообществами города, и, чтобы решить какую либо проблему, Мемориал просто направляет своих бойцов к чиновникам. И чиновники под пистолетом все быстро решают в пользу Мемориала!
buzukin1908 30 августа 2018 | 17:42
Шо - очередное перемирие с пятой колонной? Дали время попрятать оборудование, вывезти оружие и компромат - как террористам в Сирии? Избушку опечатать, гонцов с той стороны хватать - и в зиндан :)
balamuto 30 августа 2018 | 17:53
buzukin1908: Шо - ты за пидарас такой?.В семье не лады? Дочка стала проституткой?
moisha_pid 30 августа 2018 | 18:01
Даже не грамма не жалко этих предателей России, гнать их ссаными тряпками из России к их хозяевам из госдепа.