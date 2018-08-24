Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет

Певец и депутат Госдумы скончался в Москве после продолжительной болезни. В 2005-м году у него был диагностировано онкологическое заболевание.

Кобзон будет похоронен 2-го сентября на Востряковском кладбище.

Иосиф Кобзон был не просто великим певцом, он был человеком, очень много сделавшим для своих коллег. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный представитель президента по гуманитарным и культурным связям Михаил Швыдкой.