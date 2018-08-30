ФБК Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей. При этом официальная зарплата чиновника составляет 300 тысяч рублей в месяц. Подробности ФБК рассказал в своем новом видеоролике.