ФБК Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей. При этом официальная зарплата чиновника составляет 300 тысяч рублей в месяц. Подробности ФБК рассказал в своем новом видеоролике.
Комментарии25
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tv_victim 30 августа 2018 | 17:04
А.И. Корейко. Скромный служащий-миллионер....
danko1 30 августа 2018 | 17:07
tv_victim: И это только надводная часть айсберга.
Но если в таких объемах воруют повсеместно и безнаказанно, то это только одно означает, что Путин им позволяет.
olegleon 30 августа 2018 | 17:23
danko1: а подводная это 8 трлн рублей денег налогоплательщиков. 8,000,000,000,000 рублей
balamuto 30 августа 2018 | 17:44
- Откуда недвижимость на мильярд рублей?
- Пенсионеры России подарили.
Все честно.
zemljanka 30 августа 2018 | 17:58
У Захарченко в коробках на порядок больше...
tvitov66 30 августа 2018 | 18:10
zemljanka: в данном случае в коробки никто и не заглядывал - может и больше
meteor1908 30 августа 2018 | 17:05
А в чём новость-то?
tvitov66 30 августа 2018 | 17:55
meteor1908: Это не новость, а стабильность! Но помните - вперде РЫВОК
banyi3 30 августа 2018 | 17:10
А где документы ))))
m_doc 30 августа 2018 | 17:15
В Инете все эти обнаружения сделаны ещё в 2014-м. Навал по второму кругу пошёл.
platonnekafrin 30 августа 2018 | 17:23
Рост благосостояния российских граждан - не выдумка президента, а многочисленный факт! Само оно растет всегда, но, особенно быстрый рост наблюдается, когда эти граждане служат верно.
jetsam 30 августа 2018 | 17:24
все это мелко. навальному (своими расследованиями)
никак не переплюнуть:
1. скрипача на крыше - ралдугина - со своими ярдами в офшорах для покупки
скрипок для россиян (по сто виолончелей на каждого что-ли????)
2. скромного полковника захарченко с ярдами налички дома, в авто, в гараже....
так что - поднажми навальный, поднажми, до рекорда ооооочень далеко...
buzukin1908 30 августа 2018 | 17:31
Ну и фуле? Петросян ваще на полтора нахохотал :) А любитель сафари, владелец газет-пароходов и вовсе тридцать ярдов с молодой женой делит :)
Не завидуйте! Да и увольнять его нельзя - предпенсионный возраст :) Кто его тронет - подвергнется штрафу и уголовному наказанию!
Леха! Ты попал...
rash 30 августа 2018 | 17:58
buzukin1908: Петросян зарабатывал, как не важно, а этот чиновник на пенсиях.
balamuto 30 августа 2018 | 18:09
buzukin1908: Твоя жена и на полтора рубля не нахахаталась в постели.Дешевка.
svetnik55 30 августа 2018 | 17:35
Офигеть, вот это скотство!
sadda 30 августа 2018 | 17:36
Да чему удивляться, если даже прессекретарь президента на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха.
И не сомневаюсь что Чайка не будет проводить проверку откуда на Дроздова свалилось столько бабла, потому как Путя такую команду не даст, к бабке не ходи. Своих людей Вова не трогает.
mobile_actor 30 августа 2018 | 17:38
Кто бы мог подумать, верно?
socialism 30 августа 2018 | 17:42
И зарплата в 300 тысяч для руководителя пенсионного фонда что-то, слишком огромная. Приравнять её к средней по стране. А миллиард откуда взялся? У пенсионеров наворовал?
drgonish 30 августа 2018 | 17:56
socialism:
300k зарплата нормальная - ты и сам за 50k там работать не будешь.
А вот миллиардик.... интересно. Даже если он никогда не тратил зарплату, то на миллиард он мог заработать лет этак за 250. Или даже чуть больше, Премиальные, может?
wasielna 30 августа 2018 | 17:49
Крыс в Бюджете надо ловить, а не геноцид устраивать.
roony 30 августа 2018 | 17:51
Может ему от бабушки домик в деревне достался ...
Почему сразу вор ?
rash 30 августа 2018 | 17:55
Что может быть с капустой, если её доверят козлу. Что будет с Россией, если ею руководит человек, который благоволит козлам.
zolingen 30 августа 2018 | 18:02
Ну о каких пенсиях для россиян тут можно говорить?
moisha_pid 30 августа 2018 | 18:05
А Навальный не желает обнародовать откуда у него негде официально неработающего такой доход, что любой бизнесмен позавидует.