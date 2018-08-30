Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Николай Усков вернется в журнал и займет должность редакционного директора. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы». Николай Усков был ранее уволен с должности главного редактора издателем журнала Александром Федотовым. По словам Ускова, причиной стало давление на редакцию со стороны издателя.
Николай Усков и издатель Наталья Гандурина отозвали судебные иски к бывшему владельцу издания — владельцу группы ACMG Александру Федотову. Об этом сообщили в пресс-службе ACMGю «Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании «Aс Рус Медиа». В свою очередь Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову», — сказали в пресс-службе.
Комментарии6
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kryimzdick 30 августа 2018 | 17:05
Русским что-нибудь осталось в этой стране?
vasilevich58 30 августа 2018 | 17:30
Усков давно ведёт себя, как женщина с пониженной социальной ответственностью!
archibald_dandy_esquire 30 августа 2018 | 17:50
vasilevich58:
Магомед Мусаев?
а в Чечне возраст ваыхода на пенсию оставлен без изменений :)
знамо дело: Чечня - не Россия (со времени сокрушительной Победы Путина (ПП) над чеченскими сепаратистами :)
oksana63 30 августа 2018 | 17:08
Ну, Усков опять переобуется.
juche 30 августа 2018 | 17:52
– Но я-то за что? – заныл Усков. – Ведь я был так осторожен!
karampapam 30 августа 2018 | 17:30
Кобзон помер - на Фишках россияне так его оплакали, что со смеху лопнуть можно, в гробу поди ворочается...