Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

Николай Усков вернется в журнал и займет должность редакционного директора. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы». Николай Усков был ранее уволен с должности главного редактора издателем журнала Александром Федотовым. По словам Ускова, причиной стало давление на редакцию со стороны издателя.

Николай Усков и издатель Наталья Гандурина отозвали судебные иски к бывшему владельцу издания — владельцу группы ACMG Александру Федотову. Об этом сообщили в пресс-службе ACMGю «Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании «Aс Рус Медиа». В свою очередь Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову», — сказали в пресс-службе.