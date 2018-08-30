Четырех российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

По данным Международного союза биатлонистов, трое из них уже завершили спортивную карьеру, один сейчас не выступает и не тренируется в составе национальной команды. Их имена официально не называются, так как в течение двух недель спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать вывод комиссии ВАДА. Союз биатлонистов России сообщил, что проводит расследование.

Между тем, ТАСС со ссылкой на источники передает, что в списке олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов. Агентство уточняет, что спортсменов заподозрили в употреблении допинга на основании данных, которые ВАДА предоставил Григорий Родченков.