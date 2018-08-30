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16:31, 30 августа 2018

Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат «Газпром-медиа»

Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам «Газпром-медиа». В Яндексе продолжают считать, что требования «Газпром-медиа» не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству, и будут оспаривать их в суде. Однако требования были выполнены, так как блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего поисковика. Об этом компания заявила РБК.

Ранее в Мосгорсуд обратились четыре компании, управляющие телеканалами 2х2, ТНТ, ТВ-3 и «Супер». Они обвинили Яндекс в нарушении авторских и смежных прав. Мосгорсуд постановил удалить ссылки на пиратские страницы, а Роскомнадзор потребовал сделать это в течение трех дней.

Комментарии

2

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vilingrad 30 августа 2018 | 16:35

Как же теперь рутрекер с кинозалом найти, без яндекса-то как слепые...

olegleon 30 августа 2018 | 16:36

так удалил ссылки на пиратский контент или на весь сайт?

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