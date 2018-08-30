Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат «Газпром-медиа»
Яндекс удалил из поиска ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам «Газпром-медиа». В Яндексе продолжают считать, что требования «Газпром-медиа» не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству, и будут оспаривать их в суде. Однако требования были выполнены, так как блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего поисковика. Об этом компания заявила РБК.
Ранее в Мосгорсуд обратились четыре компании, управляющие телеканалами 2х2, ТНТ, ТВ-3 и «Супер». Они обвинили Яндекс в нарушении авторских и смежных прав. Мосгорсуд постановил удалить ссылки на пиратские страницы, а Роскомнадзор потребовал сделать это в течение трех дней.
Комментарии2
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vilingrad 30 августа 2018 | 16:35
Как же теперь рутрекер с кинозалом найти, без яндекса-то как слепые...
olegleon 30 августа 2018 | 16:36
так удалил ссылки на пиратский контент или на весь сайт?