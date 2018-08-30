У российского журнала «Форбс» сменился владелец

Им стал бизнесмен Магомед Мусаев. Об этом Интерфаксу сообщили в медиагруппе ACMG, издававшей журнал. Николай Мазуров возвращается на пост главного редактора. Николай Усков станет редакционным директором.

Ранее газета «Коммерсантъ» называла Магомеда Мусаева зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Интерфакс сообщает также, что Николай Усков и владелец ACMG Александр Федотов отозвали судебные иски друг к другу.