У российского журнала «Форбс» сменился владелец
Им стал бизнесмен Магомед Мусаев. Об этом Интерфаксу сообщили в медиагруппе ACMG, издававшей журнал. Николай Мазуров возвращается на пост главного редактора. Николай Усков станет редакционным директором.
Ранее газета «Коммерсантъ» называла Магомеда Мусаева зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Интерфакс сообщает также, что Николай Усков и владелец ACMG Александр Федотов отозвали судебные иски друг к другу.
Комментарии2
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kryimzdick 30 августа 2018 | 16:15
православненько
pasokolov 30 августа 2018 | 16:18
То есть Федотов достал не только Ускова но уже и Кремль... это надо уметь..