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16:02, 30 августа 2018

ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей

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Блоги

Алексей Навальный политик

Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Ни дня человек вне госслужбы не провел. А у него квартира семикомнатная на Патриарших, дети за границей, и теща на Рублевке. Это оруэлловский сюжет, такое нарочно не придумаешь — но это правда…

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Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией.

Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.

Комментарии

21

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tvitov66 30 августа 2018 | 16:10

Какой высокий КПД! Его надо в министры финансов или главой ЦБ срочно назначать!

liliyask 30 августа 2018 | 16:11

tvitov66: пусть поддержит ограбленных пенсионеров.

tvitov66 30 августа 2018 | 16:14

liliyask: его отрицательный рост поддержки пенсионеров сверхдержавы напрямую сказывается на положительную динамику собственного благосостояния #такпобедим

gordy 30 августа 2018 | 16:36

"ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов ..."

Материализует пенсионные накопления в своё личное имущество?

utax 30 августа 2018 | 16:26

tvitov66: Так он руководитель частного пенсионного фонда с вывеской "Российский" (ОГРН частной компании в Западных реестрах частная компания) правильное название Фонд "Путина и Ко" .

igorrrpadlowitchs 30 августа 2018 | 16:27

tvitov66: в стране безмолвного и тупого быдла, почему не иметь миллиарда!!!!

tv_victim 30 августа 2018 | 16:10

Корейко. Александр Иванович.....

tvitov66 30 августа 2018 | 16:37

tv_victim: Корейко жил жизнью простого бухгалтера, а не миллиардера

lion64__2 30 августа 2018 | 16:15

И хомяки будут негодовать, что при Сталине таких деятелей приговаривали к вышке?

segris 30 августа 2018 | 16:15

Ничего не понял, а 100 мильенов-то откуда?

cromwel 30 августа 2018 | 16:16

Ну кто бы сомневался! Святые люди. Что имеем то и воруем!

racerx 30 августа 2018 | 16:17

//...Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей...//
Не нужно отвлекаться - это страны НАТО пытаются дискредитировать справедливую пенсионную реформу. Путин же сказал, что все это из-за проблем в демографии, которые возникли из-за битвы на Чудском озере, на Куликовом поле, из-за ВОВ и, конечно же, из-за проклятых "лихих 90-х". Вы еще сомневаетесь? Тогда росгвардия выезжает к Вам, дабы прочитать патриотическую лекцию. При себе иметь пустые бутылки от шампанского.

seryj_wolk 30 августа 2018 | 16:20

Человек был и остается на своем месте. Ловит рыбку и брльшую и маленькую. Воровать, так все, что около рук проходит.

platonnekafrin 30 августа 2018 | 16:21

Так мама у Дроздова же была! Она свой ваучер сыну подарила. Бумага, оказалось, счастье принесла.

kp6ic 30 августа 2018 | 16:22

ну а как иначе в путинской россии. как вы это любите.

basel812 30 августа 2018 | 16:23

Нынче на Патриарших прудах расквартировалось столько нечисти, что Булгакову и не снилось.

sadda 30 августа 2018 | 16:25

Путинская власть держится на трех китах - несменяемость, коррупция, безнаказанность. Все остальное следствие.

utax 30 августа 2018 | 16:29

sadda: И на ментах с досрочной аж на 20 лет пенсией!

piterjanis 30 августа 2018 | 16:29

Банда Ельцина.

sasass 30 августа 2018 | 16:31

Чудеса в решете , как он , интересно , он умудряется доить Пенсионный фонд России...

kara 30 августа 2018 | 16:31

Главное, что он за Путина голосует! Патриот ведь!
Кстати, могут и схарчить на радость толпе.

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