ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией.

Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.