ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей
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Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей. Об этом в своем новом видеоролике рассказал Фонд борьбы с коррупцией.
Эта сумма в 10 раз превышает официальный доход семьи Дроздова за последние 9 лет, — уточняет ФБК.
Комментарии21
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tvitov66 30 августа 2018 | 16:10
Какой высокий КПД! Его надо в министры финансов или главой ЦБ срочно назначать!
liliyask 30 августа 2018 | 16:11
tvitov66: пусть поддержит ограбленных пенсионеров.
tvitov66 30 августа 2018 | 16:14
liliyask: его отрицательный рост поддержки пенсионеров сверхдержавы напрямую сказывается на положительную динамику собственного благосостояния #такпобедим
gordy 30 августа 2018 | 16:36
"ФБК: Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов ..."
Материализует пенсионные накопления в своё личное имущество?
utax 30 августа 2018 | 16:26
tvitov66: Так он руководитель частного пенсионного фонда с вывеской "Российский" (ОГРН частной компании в Западных реестрах частная компания) правильное название Фонд "Путина и Ко" .
igorrrpadlowitchs 30 августа 2018 | 16:27
tvitov66: в стране безмолвного и тупого быдла, почему не иметь миллиарда!!!!
tv_victim 30 августа 2018 | 16:10
Корейко. Александр Иванович.....
tvitov66 30 августа 2018 | 16:37
tv_victim: Корейко жил жизнью простого бухгалтера, а не миллиардера
lion64__2 30 августа 2018 | 16:15
И хомяки будут негодовать, что при Сталине таких деятелей приговаривали к вышке?
segris 30 августа 2018 | 16:15
Ничего не понял, а 100 мильенов-то откуда?
cromwel 30 августа 2018 | 16:16
Ну кто бы сомневался! Святые люди. Что имеем то и воруем!
racerx 30 августа 2018 | 16:17
//...Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов владеет имуществом на почти миллиард рублей...//
Не нужно отвлекаться - это страны НАТО пытаются дискредитировать справедливую пенсионную реформу. Путин же сказал, что все это из-за проблем в демографии, которые возникли из-за битвы на Чудском озере, на Куликовом поле, из-за ВОВ и, конечно же, из-за проклятых "лихих 90-х". Вы еще сомневаетесь? Тогда росгвардия выезжает к Вам, дабы прочитать патриотическую лекцию. При себе иметь пустые бутылки от шампанского.
seryj_wolk 30 августа 2018 | 16:20
Человек был и остается на своем месте. Ловит рыбку и брльшую и маленькую. Воровать, так все, что около рук проходит.
platonnekafrin 30 августа 2018 | 16:21
Так мама у Дроздова же была! Она свой ваучер сыну подарила. Бумага, оказалось, счастье принесла.
kp6ic 30 августа 2018 | 16:22
ну а как иначе в путинской россии. как вы это любите.
basel812 30 августа 2018 | 16:23
Нынче на Патриарших прудах расквартировалось столько нечисти, что Булгакову и не снилось.
sadda 30 августа 2018 | 16:25
Путинская власть держится на трех китах - несменяемость, коррупция, безнаказанность. Все остальное следствие.
utax 30 августа 2018 | 16:29
sadda: И на ментах с досрочной аж на 20 лет пенсией!
piterjanis 30 августа 2018 | 16:29
Банда Ельцина.
sasass 30 августа 2018 | 16:31
Чудеса в решете , как он , интересно , он умудряется доить Пенсионный фонд России...
kara 30 августа 2018 | 16:31
Главное, что он за Путина голосует! Патриот ведь!
Кстати, могут и схарчить на радость толпе.