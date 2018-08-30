Международный союз Биатлонистов обвинил 4 российских спортсменов в использовании допинга
Союза Биатлонистов России на своём официальном сайте сегодня сообщил, что действительно получил от международного союза информацию о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Информацию обещают тщательно проверить, причем разбирательство будет проведено как в отношении спортсменов, так и в отношении тренеров. Однако подчеркивается, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.
Спортсменов официальный сайт Союза биатлонистов России не называет, однако по информации сайта Чемпионат.ком среди них может быть и двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. Однако сам Устюгов, в разговоре с журналистами заявил, что пока ничего об этом не знает.
Напомним, на Олимпийских играх в Сочи он в составе российской эстафетной команды, которая выиграла золото.
В союзе биатлонистов сообщают, что пока не праве называть фамилии спортсменов, заподозренных в употреблении допинга, так как у них есть 2 недели, чтобы оспорить выводы комиссии WADA.
Комментарии5
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tvitov66 30 августа 2018 | 16:12
С чего это вдруг? Ведь повода ПОЧТИ не было! /мельдоний не в счёт, за него Шарапова уже отсидела/
vilingrad 30 августа 2018 | 16:21
...и одного бадминтониста.
tvitov66 30 августа 2018 | 16:33
vilingrad: "среди них может быть и двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов" - вот главредАА то расстроится ... но с вискарём лучше за исландцев спортом болеть
ka_mate 30 августа 2018 | 16:23
Везде Госдеп!
seryj_wolk 30 августа 2018 | 16:28
Они задень до того, как была получена информация, ушли из спорта. Как это знакомо!