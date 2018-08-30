В СПбГАУ опровергли информацию, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля Ленинградской области
В Санкт-Петербургском Государственном Аграрном университете опровергли информацию о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля хозяйств Ленинградской области. Об этом «Эху Петербурга» заявил проректор по учебной работе СПБГАУ Александр Туфанов.
Запись на сайте Вконтакте о том, что студенты направляют «на картошку», также исчезла.
Комментарии4
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eniro 30 августа 2018 | 16:13
То есть, опять проблемы на станции аэрации?
cromwel 30 августа 2018 | 16:21
Ну может и не Лененградской, может куда подальше, в Чечню например пошлют..
sasass 30 августа 2018 | 16:27
Над СПбГАУ появился чертов треугольник и он вкатился в Советские времена независимо от сознания...
seryj_wolk 30 августа 2018 | 16:31
Все опять повторится сначала! (с)