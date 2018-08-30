В Кремле назвали странным новый список самых влиятельных россиян, который составил русский журнал Форбс
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не удивляет только первое место Владимира Путина.
Кстати, сам Песков в рейтинге Форбс оказался на 70-ом месте. Замыкает его Владимир Жириновский. На втором месте после Путина оказался глава Сбербанка Герман Греф, а на третьем – председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Кстати, Форбс отмечает, что в лонг-лист рейтинга изначально были включены около 200 самых богатых бизнесменов и около 300 руководителей крупнейших компаний и банков.
Комментарии9
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kindman_a 30 августа 2018 | 16:04
Дм.Песков удивлен и недоволен отсутствием в списке Татьяны Навки и Лизоньки?
chapter_2 30 августа 2018 | 16:24
kindman_a: Список Форбса самых влиятельных россиян - список врагов свободы и демократии.
platonnekafrin 30 августа 2018 | 16:11
А меня удивляет перовое место Путина. Нельзя его в этот ряд. Он где-то в паре с Ганди должен быть, с Манделой (это если в тройке), или четвертым после Отца, Сына и Святого духа. Первым в списке Форбс должен быть ночной горшок Путина, а вторыми - самые почетные горшечные (носители горшка по алфавиту), потом собака, за нею повар, массажист, стоматолог, косметолог и последним - ботокс, поскольку молчалив.
eniro 30 августа 2018 | 16:27
platonnekafrin: Да Вы что?. Бог-Отец является Источником воли и действия Святой Троицы, совершителем — Бог-Сын, Который действует посредством Святого Духа. И это все, есть ОН. Прочая челядь располагается у ног ЕГО.
platonnekafrin 30 августа 2018 | 16:37
eniro: Каюсь. Понимаю, что где-то ошибся, а вот де - не понимаю. Так это Святое Писание надо привести в соответствие с Конституцией или придать Конституции божеский вид?
andy66 30 августа 2018 | 16:21
в Кремле бдительно следят за правильностью списка российского Форбс...
Если им не нравится список - тут же меняют редактора )))
croaker 30 августа 2018 | 16:24
Действительно странный. Вторым после Путина должен быть Сечин, а не Греф. А Медведеву там вообще не место.
socialism 30 августа 2018 | 16:26
Раскулачить всех этих буржуев ради повышения пенсий и снижения пенсионного возраста. Неиссякаемых источников пополняющих ежегодно богатства этих нуворишей хватит на всё.
sasass 30 августа 2018 | 16:35
Поразительно то , что Димон на пятом месте , по потреблению алкоголя , что ли...)))