Иосиф Кобзон скончался сегодня утром в одной из московских больниц

О том, что его состояние резко ухудшилось, стало известно еще в конце июля.

С 2006-го года Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. В адрес родственников певца поступают многочисленные соболезнования, в том числе, от первых лиц государства.

Иосиф Кобзон был великим человеком и достойным гражданином своей страны, — сказал депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко.

Иосифу Кобзону было 80 лет. Прощание с ним, скорее всего, состоится 2 сентября.