Иосиф Кобзон скончался сегодня утром в одной из московских больниц
О том, что его состояние резко ухудшилось, стало известно еще в конце июля.
С 2006-го года Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. В адрес родственников певца поступают многочисленные соболезнования, в том числе, от первых лиц государства.
Иосиф Кобзон был великим человеком и достойным гражданином своей страны, — сказал депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко.
Иосифу Кобзону было 80 лет. Прощание с ним, скорее всего, состоится 2 сентября.
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