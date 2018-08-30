До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки

Погода испортится после 15 часов. Ожидаются дожди и грозы, осадки продолжатся местами ночью и завтра утром. При этом при грозе может усилиться ветер – до 17 метров в секунду. Из-за этого МЧС вводит «желтый» уровень погодной опасности.