До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки
Погода испортится после 15 часов. Ожидаются дожди и грозы, осадки продолжатся местами ночью и завтра утром. При этом при грозе может усилиться ветер – до 17 метров в секунду. Из-за этого МЧС вводит «желтый» уровень погодной опасности.
Комментарии1
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motooppic 30 августа 2018 | 15:50
нас, выдающихся оппозиционеров и ярких демократов, не проведешь. Мы то знаем, что в этом виноват Путин. Поэтому все на оппозиционный митинг протеста, бегом марш!!!