Сегодня торжественно открыли новый участок Солнцевской линии московского метро

Это сразу семь новых станций. Длина построенного участка – более 14 километров. Транспортная ситуация в Солнцево и Новопеределкино до сих пор оставалась крайне сложной. Планы строительства там метро в 90-ые годы не удалось реализовать из-за нехватки средств.

У станции метро Рассказовка сегодня состоялся торжественный митинг, в котором принял участие мэр Сергей Собянин.