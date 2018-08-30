Сегодня торжественно открыли новый участок Солнцевской линии московского метро
Это сразу семь новых станций. Длина построенного участка – более 14 километров. Транспортная ситуация в Солнцево и Новопеределкино до сих пор оставалась крайне сложной. Планы строительства там метро в 90-ые годы не удалось реализовать из-за нехватки средств.
У станции метро Рассказовка сегодня состоялся торжественный митинг, в котором принял участие мэр Сергей Собянин.
Комментарии3
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nick_yalta_ua 30 августа 2018 | 15:51
Донецк вернется в Украину только через мой труп(с) кобзон ггг
raven_v 30 августа 2018 | 16:08
Как же повезло нам с мэром!... почти так же, как ему с нами.
cromwel 30 августа 2018 | 16:25
Ура! Какое счастье! Пройден еще один этап распила бюджета! Ну и конечно оленевод здесь. Это на дебаты нет времени, а засветиться перед буратинами святое дело!