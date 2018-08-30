Власти Самары и Тольятти не согласовали шествие-митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста
Власти Самары и Тольятти не согласовали шествие-митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Власти Самары, в частности, отмечают, что заявленный маршрут будет проходить в непосредственной близости от детских учебных заведений, больницы и храма, а также через места, где запланированы другие мероприятия. В Тольятти сторонникам Навального предложили перенести акцию на окраину города. В обоих случаях инициаторы мероприятия не согласны с позицией властей.
Комментарии4
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abuvgrobu 30 августа 2018 | 15:43
Все проблемы Путин привык решать за счёт рядового гражданина.
Пренебрежительное отношение Coлнцeликого к простому человеку объясняется тем, что он воспринимает
народ исключительно как функцию, необходимую для достижения личностных целей.
Но лично я не верю и Навальному, отношусь к этому существу точно так же, как и к Путину, и любому другому из этой камарильи. Он готов оседлать любой повод, любой мало-мальски справедливый протест, а на самом деле является плоть от плоти путино-елицинско-медведевской стайки, только не допущеный до корыта, к которому всеми силёнками стремится..
polikarpich 30 августа 2018 | 16:29
abuvgrobu: Ну и? Что делать в таком случае? Есть предложения?
putin_itogy 30 августа 2018 | 15:49
По "телемосту из столицы", местные табибы,
проконсультировались со "столичными светилами".
Решили: чирий не вскрывать. Залепить пластырями.
Ни в коем случае не дать нарыву выйти наружу!
Так победимъ.
skif_05 30 августа 2018 | 16:18
putin_itogy:
Сказал же вам ублюдкам Путин, что женщины будут в 60 лет на пенсию выходить, если много будут рожать защитников Родины, то и в 50 лет. Мужчины да, в 65. Но если российские мужчины не будут так бухать, то смогут прожить легко до 80. Разве Путин виноват, что что мужчины России страшно бухают?