Власти Самары и Тольятти не согласовали шествие-митинг сторонников Навального против повышения пенсионного возраста

Власти Самары и Тольятти не согласовали шествие-митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Власти Самары, в частности, отмечают, что заявленный маршрут будет проходить в непосредственной близости от детских учебных заведений, больницы и храма, а также через места, где запланированы другие мероприятия. В Тольятти сторонникам Навального предложили перенести акцию на окраину города. В обоих случаях инициаторы мероприятия не согласны с позицией властей.