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15:31, 30 августа 2018

ВЦИОМ: Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена

Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы, социологи сейчас проводят соответствующее исследование.

Комментарии

29

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(комментарий скрыт)

abuvgrobu 30 августа 2018 | 15:38

Путин переоценил незыблемость своего рейтинга, с диктаторами всегда так. Расчет у власти в этой истории
простой: сейчас херакнем со всей дури, пока до выборов президента далеко, а потом все рассосется.
В этом ошибка и есть. Не рассосется, а станет в разы больнее. Пенсионный гоп-стоп запустит все известные
негативные экономические и социальные процессы. По сути, этой власти конец, но она пока не знает этого.

merelymy 30 августа 2018 | 15:40

Кто потребовал понизить явку, когда тут все растет и расцветает махровым цветом.
Путь готов.

tvitov66 30 августа 2018 | 15:47

merelymy: «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают»(с) Наполеон III

zapadnay 30 августа 2018 | 16:03

Ну вот, даже ВЦИОМ вынужден признать, что скорее всего явка 9 сентября будет понижена. Неужели, все настолько плохо? Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?

gordy 30 августа 2018 | 16:11

"...телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы, ..."


Он что, красна девица, чтобы соблазнять? Людям своя рубаха ближе к телу, а тут, того хуже, - на карман посягнули?

socialism 30 августа 2018 | 16:16

zapadnay: Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?
-----------------------------
Не только власть, но и все паразиты жирующие на чужом труде. А повышать пенсионный возраст за счёт и так бедных, не трогая закрома богачей, безусловно плохо. Ну а, буржуазные деятели лицемерно надевающие маски левых и пытающиеся получить какую-то пользу на народном возмущении пенсионной реформой ничего не добьются. Тем более всякая прозападная публика. Уж лучше Путин, чем вы.

sagen 30 августа 2018 | 16:32

socialism: Вся проблема в том, что повышать пенсионный возраст надо. Это можно и нужно разъяснять, но не в стране где воровство власти просто зашкаливает и где ставка сделана на гопоту, а не на мыслящий класс. Гопота всем хороша. Она любое дерьмо скушает, в том числе и это повышение. Но злобу затаит. Что касается явки - не смешите тапки, Сколько скажут, столько будет, Тоже мне проблема в завравшейся и проворовавшейся стране. Не тешьте себя иллюзиями -государствообразующий народ не способен к протестам. Власть выкажет ему уважение очередной войнушкой и парадом, он и описается от счастья за бесцельно прожитые годы.

tvitov66 30 августа 2018 | 16:22

zapadnay: /Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?

Эти 86% терпил и не такое стерпят, ибо наследники стукачей и вертухаев - нормальные либо иммигрировали, либо сгинули в ГУЛАГах, либо погибли в ВОВ

ts 30 августа 2018 | 15:41

Бараны все равно пойдут голосовать за жуликов и воров.

kindman_a 30 августа 2018 | 15:42

ts:

И делать селфи на участках, а потом лепить полученные магнитики на пустые холодильники.

tvitov66 30 августа 2018 | 15:49

kindman_a: а если в холодильник положить телевизер и транслировать еду?

ts 30 августа 2018 | 15:51

tvitov66: После 2024 года, когда Путин снова победит на выборах, так и будет. К этому всё идет...

romantik56 30 августа 2018 | 15:55

tvitov66: Это смертельно опасно, так как можно захлебнуться слюной ...

tvitov66 30 августа 2018 | 16:05

romantik56: ну не знаю- не знаю ... все уверены что нацЛидер вчера СНИЗИЛ пенсионный возраст и никто ничем не захлебнулся, хотя по сути это тоже самое как телевизер в холодильнике

socialism 30 августа 2018 | 16:20

tvitov66: У вас пустой холодильник? В какой стране живёте?

tvitov66 30 августа 2018 | 16:26

socialism: сейчас, когда обустраиваюсь в западной части Литвы, в холодильнике имеется вполне приличная еда ... а когда в Питере то за те же деньги в холодильнике какие-то условносъедобные помои из сои, пальмового масла и мясокостной муки

socialism 30 августа 2018 | 16:18

kindman_a: пустые холодильники
----------------
Где вы сейчас видели пустые холодильники? У вас галлюцинации.

chapter_2 30 августа 2018 | 15:48

У сторонников А.Навального, наверно, хватит ума и они воздержатся от участия в голосовании.

ts 30 августа 2018 | 15:49

chapter_2: И их бюллетни вбросят за ПЖиВ.

tvitov66 30 августа 2018 | 15:52

ts: голосуй не голосуй все равно ... их бюллетни вбросят за ПЖиВ ибо скрепы велят!

socialism 30 августа 2018 | 16:23

tvitov66: Да, скрепы за таких как вы точно не велят голосовать. Плохишей в нашей стране оценивают куда хуже, чем "ПЖиВ".

chapter_2 30 августа 2018 | 16:04

ts: Тот, кто вбросит бюллетени, возьмёт грех на душу. Вбросят или не вбросят, а в Москве победу С.Собянину в любом случае обеспечит ГАС ВЫБОРЫ, контролируемая властью.

lager23 30 августа 2018 | 15:53

телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы,
///////
Меня это предположение явно не касается!
Телеобращение только усугубило ситуацию, деменция накрывает окурка быстрее, чем я думал ...сентябрьские выборы тут не помогут!

yralez 30 августа 2018 | 15:57

Учителялки подведут ?

ts 30 августа 2018 | 16:04

yralez: Учителки уже все проинструктированы. Бюджетников пригонят. Силовики сами примаршируют. Итоги выборов по сценарию в принципе уже подбиты...

profi1962 30 августа 2018 | 15:58

Все бы не пришли, вот это было бы дело, но они солдат с полицаями все равно пригонят.

socialism 30 августа 2018 | 16:11

Нет, негатив по отношению к пенсионной реформе в народе не снизиться. Кому охоты пахать до немощного возраста или вообще не дожить до пенсии? Это в офисе за столом можно просидеть до девяноста лет, а на рабочих профессиях в пятьдесят лет возникают большие трудности со здоровьем. Так что пенсионный возраст было бы справедливым не повышать, а понижать. А деньги на это брать в неиссякаемом источнике обогащения миллиардеров и миллионеров. Зачем этим эгоистам миллиарды? Они за всю жизнь не смогут их потратить. Деньги, пока они ещё существуют, должны работать на общее благо, а не на прихоти бессовестных паразитов и негодяев.

cromwel 30 августа 2018 | 16:19

Разве только из за "реформы"? Из за политики геноцида населения вообще. Люди не все дураки, все понимают.

zolingen 30 августа 2018 | 16:24

Понижена не то слово.

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