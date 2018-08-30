ВЦИОМ: Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена
Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы, социологи сейчас проводят соответствующее исследование.
Комментарии29
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abuvgrobu 30 августа 2018 | 15:38
Путин переоценил незыблемость своего рейтинга, с диктаторами всегда так. Расчет у власти в этой истории
простой: сейчас херакнем со всей дури, пока до выборов президента далеко, а потом все рассосется.
В этом ошибка и есть. Не рассосется, а станет в разы больнее. Пенсионный гоп-стоп запустит все известные
негативные экономические и социальные процессы. По сути, этой власти конец, но она пока не знает этого.
merelymy 30 августа 2018 | 15:40
Кто потребовал понизить явку, когда тут все растет и расцветает махровым цветом.
Путь готов.
tvitov66 30 августа 2018 | 15:47
merelymy: «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают»(с) Наполеон III
zapadnay 30 августа 2018 | 16:03
Ну вот, даже ВЦИОМ вынужден признать, что скорее всего явка 9 сентября будет понижена. Неужели, все настолько плохо? Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?
gordy 30 августа 2018 | 16:11
"...телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы, ..."
Он что, красна девица, чтобы соблазнять? Людям своя рубаха ближе к телу, а тут, того хуже, - на карман посягнули?
socialism 30 августа 2018 | 16:16
zapadnay: Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?
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Не только власть, но и все паразиты жирующие на чужом труде. А повышать пенсионный возраст за счёт и так бедных, не трогая закрома богачей, безусловно плохо. Ну а, буржуазные деятели лицемерно надевающие маски левых и пытающиеся получить какую-то пользу на народном возмущении пенсионной реформой ничего не добьются. Тем более всякая прозападная публика. Уж лучше Путин, чем вы.
sagen 30 августа 2018 | 16:32
socialism: Вся проблема в том, что повышать пенсионный возраст надо. Это можно и нужно разъяснять, но не в стране где воровство власти просто зашкаливает и где ставка сделана на гопоту, а не на мыслящий класс. Гопота всем хороша. Она любое дерьмо скушает, в том числе и это повышение. Но злобу затаит. Что касается явки - не смешите тапки, Сколько скажут, столько будет, Тоже мне проблема в завравшейся и проворовавшейся стране. Не тешьте себя иллюзиями -государствообразующий народ не способен к протестам. Власть выкажет ему уважение очередной войнушкой и парадом, он и описается от счастья за бесцельно прожитые годы.
tvitov66 30 августа 2018 | 16:22
zapadnay: /Люди уже не готовы терпеть, глядя, как жирует власть?
Эти 86% терпил и не такое стерпят, ибо наследники стукачей и вертухаев - нормальные либо иммигрировали, либо сгинули в ГУЛАГах, либо погибли в ВОВ
ts 30 августа 2018 | 15:41
Бараны все равно пойдут голосовать за жуликов и воров.
kindman_a 30 августа 2018 | 15:42
ts:
И делать селфи на участках, а потом лепить полученные магнитики на пустые холодильники.
tvitov66 30 августа 2018 | 15:49
kindman_a: а если в холодильник положить телевизер и транслировать еду?
ts 30 августа 2018 | 15:51
tvitov66: После 2024 года, когда Путин снова победит на выборах, так и будет. К этому всё идет...
romantik56 30 августа 2018 | 15:55
tvitov66: Это смертельно опасно, так как можно захлебнуться слюной ...
tvitov66 30 августа 2018 | 16:05
romantik56: ну не знаю- не знаю ... все уверены что нацЛидер вчера СНИЗИЛ пенсионный возраст и никто ничем не захлебнулся, хотя по сути это тоже самое как телевизер в холодильнике
socialism 30 августа 2018 | 16:20
tvitov66: У вас пустой холодильник? В какой стране живёте?
tvitov66 30 августа 2018 | 16:26
socialism: сейчас, когда обустраиваюсь в западной части Литвы, в холодильнике имеется вполне приличная еда ... а когда в Питере то за те же деньги в холодильнике какие-то условносъедобные помои из сои, пальмового масла и мясокостной муки
socialism 30 августа 2018 | 16:18
kindman_a: пустые холодильники
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Где вы сейчас видели пустые холодильники? У вас галлюцинации.
chapter_2 30 августа 2018 | 15:48
У сторонников А.Навального, наверно, хватит ума и они воздержатся от участия в голосовании.
ts 30 августа 2018 | 15:49
chapter_2: И их бюллетни вбросят за ПЖиВ.
tvitov66 30 августа 2018 | 15:52
ts: голосуй не голосуй все равно ... их бюллетни вбросят за ПЖиВ ибо скрепы велят!
socialism 30 августа 2018 | 16:23
tvitov66: Да, скрепы за таких как вы точно не велят голосовать. Плохишей в нашей стране оценивают куда хуже, чем "ПЖиВ".
chapter_2 30 августа 2018 | 16:04
ts: Тот, кто вбросит бюллетени, возьмёт грех на душу. Вбросят или не вбросят, а в Москве победу С.Собянину в любом случае обеспечит ГАС ВЫБОРЫ, контролируемая властью.
lager23 30 августа 2018 | 15:53
телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы,
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Меня это предположение явно не касается!
Телеобращение только усугубило ситуацию, деменция накрывает окурка быстрее, чем я думал ...сентябрьские выборы тут не помогут!
yralez 30 августа 2018 | 15:57
Учителялки подведут ?
ts 30 августа 2018 | 16:04
yralez: Учителки уже все проинструктированы. Бюджетников пригонят. Силовики сами примаршируют. Итоги выборов по сценарию в принципе уже подбиты...
profi1962 30 августа 2018 | 15:58
Все бы не пришли, вот это было бы дело, но они солдат с полицаями все равно пригонят.
socialism 30 августа 2018 | 16:11
Нет, негатив по отношению к пенсионной реформе в народе не снизиться. Кому охоты пахать до немощного возраста или вообще не дожить до пенсии? Это в офисе за столом можно просидеть до девяноста лет, а на рабочих профессиях в пятьдесят лет возникают большие трудности со здоровьем. Так что пенсионный возраст было бы справедливым не повышать, а понижать. А деньги на это брать в неиссякаемом источнике обогащения миллиардеров и миллионеров. Зачем этим эгоистам миллиарды? Они за всю жизнь не смогут их потратить. Деньги, пока они ещё существуют, должны работать на общее благо, а не на прихоти бессовестных паразитов и негодяев.
cromwel 30 августа 2018 | 16:19
Разве только из за "реформы"? Из за политики геноцида населения вообще. Люди не все дураки, все понимают.
zolingen 30 августа 2018 | 16:24
Понижена не то слово.