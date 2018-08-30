ВЦИОМ: Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена

Из-за пенсионной реформы явка на выборах в единый день голосования 9 сентября, скорее всего, будет понижена. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, телеобращение президента к гражданам, возможно, немного снизит негатив в восприятии реформы, социологи сейчас проводят соответствующее исследование.