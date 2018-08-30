Из-за смерти Иосифа Кобзона российские телеканалы меняют сетку вещания

Состоятся ток-шоу, посвященные певцу. Решается вопрос с похоронами, скорее всего, прощание с Кобзоном состоится 2 сентября. По некоторым данным, похоронен он будет на Востряковском кладбище – впрочем, официально это пока не подтверждено. Иосиф Кобзон скончался сегодня на 81-ом году жизни после продолжительной болезни.

Иосиф Кобзон был великим гражданином свой страны, сказал журналистам глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов сказал, что дружил с Иосифом Кобзоном почти пятьдесят лет.