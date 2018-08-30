Facebook удалил пост американского Центра взаимоуважения имени Анны Франк из-за фото обнаженных жертв холокоста

Позже соцсеть вернула публикацию.

21 августа некоммерческая правозащитная организация поделилась на своей странице исследованием о том, насколько хорошо американцы осведомлены о холокосте. Статья была проиллюстрирована снимками обнаженных изможденных голодом детей. Спустя некоторое время без объяснения причин Фейсбук заблокировал весь пост. При этом, как отмечают представители Центра, аналогичная публикация прошла модерацию в Twitter. На обращения правозащитников компания не отвечала двое суток, после чего Центр решил обратиться к ним публично, обвинив их в лицемерии из-за удаления записи, «по-видимому, нарушающей стандарты сообщества».

В тот же день сотрудники Facebook связались с центром, извинились и восстановили оригинальную публикацию. В компании объяснили, что, согласно стандартам, в соцсети запрещается публиковать фотографии обнаженных детей, но в данном случае снимок исторически значим, поэтому удаление произошло необоснованно.

В 2016 году Facebook блокировал фотографию «Напалм во Вьетнаме» Ника Ута, на которой изображена обнаженная девятилетняя девочка. После критики социальная сеть решила не удалять записи.