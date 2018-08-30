Facebook удалил пост американского Центра взаимоуважения имени Анны Франк из-за фото обнаженных жертв холокоста
Позже соцсеть вернула публикацию.
21 августа некоммерческая правозащитная организация поделилась на своей странице исследованием о том, насколько хорошо американцы осведомлены о холокосте. Статья была проиллюстрирована снимками обнаженных изможденных голодом детей. Спустя некоторое время без объяснения причин Фейсбук заблокировал весь пост. При этом, как отмечают представители Центра, аналогичная публикация прошла модерацию в Twitter. На обращения правозащитников компания не отвечала двое суток, после чего Центр решил обратиться к ним публично, обвинив их в лицемерии из-за удаления записи, «по-видимому, нарушающей стандарты сообщества».
В тот же день сотрудники Facebook связались с центром, извинились и восстановили оригинальную публикацию. В компании объяснили, что, согласно стандартам, в соцсети запрещается публиковать фотографии обнаженных детей, но в данном случае снимок исторически значим, поэтому удаление произошло необоснованно.
В 2016 году Facebook блокировал фотографию «Напалм во Вьетнаме» Ника Ута, на которой изображена обнаженная девятилетняя девочка. После критики социальная сеть решила не удалять записи.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.