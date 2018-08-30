Аэрофлот собирается сделать платным выбор мест в самолете
Аэрофлот собирается сделать платным выбор мест в самолете. Это следует из презентации для инвесторов, — передает ТАСС.
Также авиакомпания хочет оптимизировать расходы на услуги на борту.
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Аэрофлот собирается сделать платным выбор мест в самолете. Это следует из презентации для инвесторов, — передает ТАСС.
Также авиакомпания хочет оптимизировать расходы на услуги на борту.
Комментарии1
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kindman_a 30 августа 2018 | 15:07
Сделайте еще платным туалет.
И - платный выход из самолета.
Это резко повысит доходы самой нищей авиакомпании России.