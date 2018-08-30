Петербургский бизнесмен, который пролетел под мостом возле стадиона на Крестовском острове, управлял машиной без прав

Петербургский бизнесмен, который завис на вертолете над парком 300-летия и пролетел под мостом возле стадиона на Крестовском острове, управлял машиной без прав. К тому же, его летательный аппарат вообще не зарегистрирован в реестре воздушных судов.

Инцидент, о котором идёт речь, произошел ещё в начале этого месяца. Отдыхающих петербуржцев в парке 300-летия напугал критически снизившийся вертолёт «Газель», который после устремился к вантовому мосту возле арены «Санкт-Петербурге» и пролетел под его опорами. Издание «Лайф» ознакомилось с первыми итогами расследования – для владельца вертолета – бизнесмена Евгения Кузовлева – в них нет ничего утешительного: как выяснилось, он управлял летательным аппаратом без прав – они закончились у него ещё пять лет назад и вообще распространялись на другой типа вертолета. Более того, машины с бортовым номером вертолета, на котором летал Кузовлев, никогда не было в специальном реестре Росавиации.

Зато в гараже Кузовлева следователи сделали неожиданную находку – там лежал точно такой же полуразобранный вертолёт, отличавшийся лишь одной цифрой номера. Судя по всему, бизнесмен летал на своеобразном «клоне» – машине с недействительными документами, которые оформлены на другой вертолёт. Работающее же воздушное судно так и не нашли – Кузовлев успел перегнать его на другую стоянку и упорно отказывается говорить о его местонахождении. Впрочем, возможно, мужчине придётся вскоре заговорить – сейчас против него возбудили уголовное дело, по которому может грозить лишение свободы до двух лет.

В официальном письме представители Росавиации уточняют, что техногенная катастрофа с обрушением моста не произошла лишь по счастливой случайности. После этого инцидента ведомство собирается привлечь ФСБ и МВД к проверкам частных вертолётов и пилотов-любителей.