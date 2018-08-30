Прощание с Иосифом Кобзоном предположительно пройдет второго сентября

Об этом «Интерфаксу» сообщили в Госдуме. Время и место траурной церемонии пока официально не определены. Некоторые источники утверждают, что это может быть Востряковское кладбище. В Москве уже не исключили, что память певца будет увековечена. Один из самых титулованных российских артистов скончался на 81-ом году жизни после продолжительной болезни.

Ушел из жизни величайший певец, который представлял целую эпоху, — так говорит Лев Лещенко.

Соболезнования родственникам Кобзона уже выразили Владимир Путин, Сергей Собянин и Вячеслав Володин.