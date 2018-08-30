Россия проведет крупные учения в Средиземном море
Россия проведет крупные учения в Средиземном море. В маневрах, которые состоятся с 1 по 8 сентября, примут участие более 25 кораблей и судов, не менее 30 самолетов.
В министерстве обороны признают, что учения будут масштабными.
Комментарии22
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andreyoo 30 августа 2018 | 14:35
Как раз на период зачистки сирийцами Идлиба.
andreyoo 30 августа 2018 | 14:37
Перефразируя классика "Этот Томагавк не полетит!"
fig_vvam 30 августа 2018 | 14:47
andreyoo: Пригнали со всех флотов, кроме Двльневосточного,все что смогло доплыть до Сирии.
Но для чего?
испугать американский 6-й флот надеются этой рухлядью?
так он во 10 раз мощнее всей этой сборной с миру по нитке команды.
В 2003 году, в момент максимального усиления, в состав флота входили более 40 надводных кораблей, в том числе 2 авианосца, 2-4 атомные подводные лодки, 175 самолетов и 21000 военнослужащих.
так что опять при налете США отсидятся россиянцы под лавкой и потом объяснят, что их же вот не тронули.
Затем их туда и пригнали, наверное
zurich_106 30 августа 2018 | 14:59
fig_vvam: Вряд ли поваренок знает что такое 6 флот США. У него в методичках таких слов нет.
seryj_wolk 30 августа 2018 | 15:07
zurich_106: Без Кузи это будет комедийное представление для моряков НАТО. С Кузей, правда, тоже.
zmeelov_1 30 августа 2018 | 14:59
fig_vvam: Поверь, кастрюля, поиметь твою пиндосню и этого хватит. И это не считая каспийских Калибров. А про копателей ям морских с заборами по границе и говорить не приходится. Вас ямки братские в Донбассе устали ждать..
danko1 30 августа 2018 | 14:40
andreyoo: А на каком основании учения такие будут в Средиземном море проводиться, если у России нет туда выхода?
Тогда и НАТО может в Черном море у Сочи учения проводить.
neyexo 30 августа 2018 | 14:54
danko1: не надо оснований, это международные воды. Американцы могут точно также в Азовском море, и даже в Каспийское хотят попасть
zurich_106 30 августа 2018 | 15:01
neyexo: они тебе по секрету на ухо нашептали, что хотят в Каспийское море попасть?
ramses333 30 августа 2018 | 14:36
Обнаженный торс уже не прокатит. Чем жиже торс, тем масштабнее учения.
sokal123 30 августа 2018 | 14:40
Диктатор хорохорится ,как и все диктаторы.в мире.
jamba 30 августа 2018 | 14:41
Ну вот, место куда текут "пенсионные" денежки! Не все, конечно, но текут;))))))))))))))
herch 30 августа 2018 | 14:43
jamba: надо еще пенсионный возраст поднять, что бы чаще и масштабней...
archibald_dandy_esquire 30 августа 2018 | 15:03
herch: " надо еще пенсионный возраст поднять, что бы чаще и масштабней... "
масштабней не получится - всё, что ещё может плавать и стрелять собрали, а наиглавнейший авианосный крейсер РФ "Адмирал Кузнецов" встал на вечный причал для распила пары десятков миллиардов рюблей на этом какбЭ ремонте
aleksei123m 30 августа 2018 | 14:42
На пенсии нет, а на учения, абсолютно ненужные, деньги есть.
Вы бы учения по подъему экономики, не с колен, а со смертного одра, провели.
eniro 30 августа 2018 | 14:52
aleksei123m: Про теорию "золотого миллиарда" слышали? Ну, так Россия (впереди планеты)уже приступила к сокращению. Путин тренируется сначала на своих...
yralez 30 августа 2018 | 14:55
А Росгвардия, полицаи что ?
Ведь праздник у всех карателей.......вчера наступил.
vasya_von_smetankin 30 августа 2018 | 14:58
Этонашеморе!
archibald_dandy_esquire 30 августа 2018 | 15:05
vasya_von_smetankin:
Средиземорняш!!!!!
rodnic 30 августа 2018 | 15:01
Пошли в жопу со своими непрекращающимися учениями.
motooppic 30 августа 2018 | 15:05
отличная новость! пусть западная стая обгадится от страха и ненависти. Россия никогда не свернет с выбранного демократического пути развития!
andy66 30 августа 2018 | 15:06
каждые российские учения заканчиваются захватом куска чужой территории..
Что теперь будут захватывать? Или будут брать на абордаж проходящие торговые суда?