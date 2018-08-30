В Санкт-Петербурге приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал»

Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. По словам последнего, комитет имущественных отношений северной столицы проводит некую дополнительную работу в отношении помещения.

Ранее сообщалось, что «Мемориалу» не продлили договоры аренды. Старинное здание на Разъезжей улице общество занимало более 20 лет.