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14:30, 30 августа 2018

В Санкт-Петербурге приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал»

Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. По словам последнего, комитет имущественных отношений северной столицы проводит некую дополнительную работу в отношении помещения.

Ранее сообщалось, что «Мемориалу» не продлили договоры аренды. Старинное здание на Разъезжей улице общество занимало более 20 лет.

Комментарии

5

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abuvgrobu 30 августа 2018 | 14:51

ть на этот сраный "меморитал", это всего лишь одино из сонмищ норок либерального отродья, мерзких короедов, не желающих работать, а хотящий бесконечно паразитировать, эксплуатируя ту или иную тему..

physik 30 августа 2018 | 14:59

abuvgrobu: А ты, придурок, хотя бы представляешь, на каких темах паразитирует "Мемориал"?
Похоже, что в школе ты еще не дошел ни до сталинских репрессий, ни до Великой Отечественной войны.
Ну хоть до войны 1812 года добрался? Так она была более чем за 100 лет до.
Нехорошо быть невеждой. Нехорошо не знать историю своей страны.

pavelmistery 30 августа 2018 | 15:01

abuvgrobu: Они вообще попутали берега, не дают властям безнаказанно воровать, обличают их преступления, защищают права людей, идут против нашего прекрасного и лучшего лидера. Совсем офигели эти грантоеды...

shplint_05 30 августа 2018 | 15:05

А зачем приостановили? Надо гнать эту еврейскую контору из центра города куда-нибудь на Парнас. А лучше вообще прихлопнуть. Бездельники и кликуши. Ничего, мы терпеливые. Дождёмся, когда власть перестанет робеть, и устроим их "зрустальную ночь".

motooppic 30 августа 2018 | 14:55

uгнать этих упырей из здания надо грязными тряпками, пока они там все не обосс*ли и не облев*ли! Правозащитные упыри и криминал тесно переплелись, поэтому в этом здании давно уже "воровская малина" расцвела!

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