В Москве на 81-м году жизни скончался Иосиф Кобзон

На протяжении многих лет он боролся с онкологическим заболеванием. Последний раз его госпитализировали 26 июля, в начале августа Кобзона выписали для лечения дома.

Смерть Иосифа Кобзона – огромная утрата для близких и для страны, сказал певец Олег Газманов.

Сейчас решается вопрос о дате и месте похорон. Московские власти уже не исключили, что память Кобзона будет увековечена тем или иным образом.