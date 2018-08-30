В Москве на 81-м году жизни скончался Иосиф Кобзон
На протяжении многих лет он боролся с онкологическим заболеванием. Последний раз его госпитализировали 26 июля, в начале августа Кобзона выписали для лечения дома.
Смерть Иосифа Кобзона – огромная утрата для близких и для страны, сказал певец Олег Газманов.
Сейчас решается вопрос о дате и месте похорон. Московские власти уже не исключили, что память Кобзона будет увековечена тем или иным образом.
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