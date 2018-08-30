В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США по теннису.

US Open в этом году ввёл правило дополнительного отдыха во время матча из-за сильной жары. Во время матчей температура в Нью-Йорке превышает 30 градусов по Цельсию. Многие участники турнира жалуются на это, а Даниил Медведев наоборот, сказал, что почувствовал жару уже после того, как матч за выход в 1/32 уже закончился. Медведев очень неплохо идёт по сетке турнира, его следующим соперником будет хорват Чорич который находится рейтинге теннисистов на 20-й строчке (сам Медведев на 36-й). А другому россиянину Карену Хачанову, выпало играть следующий раунд с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Среди девушек россиянок осталось больше — в 1/32 уже вышла Екатерина Макарова, там она встретится с 18-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии. В 1/64 сегодня и завтра ещё проведут матчи Мария Шарапова, Дарья Касаткина, и Вера Звонарева. Звонарева, кстати, впервые за несколько лет вышла в основную сетку турнира Большого шлема. И она же выбила из турнира другую россиянку – Анну Блинкину.

Из российских спортсменок выше всех в мировом теннисном рейтинге находится Дарья Касаткина, она находится на 11 строчке.