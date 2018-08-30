Один из крупнейших соинвесторов строительства Северный поток-2 заявляет о возможном отказе от участия в проекте

Один из крупнейших соинвесторов строительства газопровода Северный поток-2, немецкая энергетическая компания Uniper заявляет о возможном отказе от участия в проекте, опасаясь американских санкций, сообщают зарубежные СМИ.

Мы не можем рисковать тем, что фактически окажемся под санкциями и будем исключены из платежного оборота, сказал накануне гендиректор компании Uniper, чей вклад в строительство двух ниток от российского побережья Балтийского моря до Германии составляет около миллиарда евро. Как пишет Юрэктив, принятие санкций США в отношении компаний, участвующих в финансировании проекта было одобрено год назад Конгрессом США по инициативе недавно ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна.

Северный поток-2, который с российской стороны финансирует Газпром, поддерживается некоторыми западноевропейскими странами, среди которых Германия и Австрия. Противостоят ему, в первую очередь, Польша, Дания, Украина, Молдова и страны Балтии. Их руководство настаивает на том, что строительство Северного потока-2 увеличит зависимость Европы от российского газа, что противоречит стратегии европейской энергетической безопасности. Издание Юрэктив подчеркивает, что после реализации газового проекта Германия, в частности, станет на 70 процентов зависимой от поставок российского газа.

Предполагается, что строительство Северного потока-2 будет завершено к концу 2019 года.