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14:00, 30 августа 2018

Один из крупнейших соинвесторов строительства Северный поток-2 заявляет о возможном отказе от участия в проекте

Один из крупнейших соинвесторов строительства газопровода Северный поток-2, немецкая энергетическая компания Uniper заявляет о возможном отказе от участия в проекте, опасаясь американских санкций, сообщают зарубежные СМИ.

Мы не можем рисковать тем, что фактически окажемся под санкциями и будем исключены из платежного оборота, сказал накануне гендиректор компании Uniper, чей вклад в строительство двух ниток от российского побережья Балтийского моря до Германии составляет около миллиарда евро. Как пишет Юрэктив, принятие санкций США в отношении компаний, участвующих в финансировании проекта было одобрено год назад Конгрессом США по инициативе недавно ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна.

Северный поток-2, который с российской стороны финансирует Газпром, поддерживается некоторыми западноевропейскими странами, среди которых Германия и Австрия. Противостоят ему, в первую очередь, Польша, Дания, Украина, Молдова и страны Балтии. Их руководство настаивает на том, что строительство Северного потока-2 увеличит зависимость Европы от российского газа, что противоречит стратегии европейской энергетической безопасности. Издание Юрэктив подчеркивает, что после реализации газового проекта Германия, в частности, станет на 70 процентов зависимой от поставок российского газа.

Предполагается, что строительство Северного потока-2 будет завершено к концу 2019 года.

Комментарии

14

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semia 30 августа 2018 | 14:15

Ладно. Найдет путин деньги .пенсии зачем у Россиян сперли? Вот под очередную аферу...Распилят на мегапроекты друзья Путина

ostapbey 30 августа 2018 | 14:37

semia: ??????....
Как сообщает источник, непосредственно связанный с Центральным банком, всю прошедшую ночь с 27 на 28 августа в здании регулятора шли обыски и аресты.

Причиной к проведению таких мер стал побег семьи Набиуллиных – Эльвиры, её мужа и ребёнка – в США. Причём, оказалось, что перед своим побегом Набиуллина переправила все российские золотовалютные активы в США.

Возможно, это самая крупная кража за всю историю планеты Земля, если не считать афёру с полётом на Луну, которую умудрился провернуть президент Кеннеди.

По сообщению источника, следственные действия проводят сотрудники Федеральной службы безопасности.

Отдельный интерес для них представляют обстоятельства поджога в ЦБ. Пожар случился в комнате, где хранился кадровый архив, а также документы, по которым финансы и российское золото переправлялись в США.

На многих документах стоит, или теперь уже стояла, подпись премьер-министра России Дмитрия Медведева. Активы направлялись в другие страны по его прямому указанию. Законность этих действий теперь вынуждены оценивать сотрудники ФСБ.

polsan 30 августа 2018 | 14:56

ostapbey: Очень смешно! )) Об этом даже ролик ходит в сети! ))

rusof_ob 30 августа 2018 | 14:56

ostapbey: Все начиналось с речи Гитлера под копирку, и вот как-то остро напоминает Берлин 1945-го.

fig_vvam 30 августа 2018 | 14:38

semia: такое поведение западных фирм было предсказуемо.
Портить отношения с США ради России никто не будет.
выбор между Россией и США для западных фирм однозначен.
Да, отказавшись от СП-2 они потеряют может быть несколько миллиардов, но сохранив - потеряют все.
США просто их задавят. Трамп предупредил, что сидеть на двух стульях никому не удастся. надо выбирать. И выбор между экономикой дающей четверть мирового ВВП и экономикой еле дающей 1,5%, однозначен.

Иллюзий быть не должно. Инвесторов у СП-2 уже давно не осталось.
теперь побежали и кредиторы.

timwlad89 30 августа 2018 | 14:17

Один из крупнейших соинвесторов строительства Северный поток-2 заявляет о возможном отказе от участия в проекте
Один из крупнейших соинвесторов строительства газопровода Северный поток-2, немецкая энергетическая компания Uniper заявляет о возможном отказе от участия в проекте, опасаясь американских санкций, сообщают зарубежные СМИ.
-----------
Ну тут понятно,в Евросоюзе и в Германии хотят меньше затрат в строительство и затем применят третий энергетический пакет где написано, что поставщик не может быть продавцом на розничном рынке.
В России это знают.
Американцы корпорации тоже не дурни и тоже поставщики и может получится что США и Россия поделят рынок Европы как и говорил господин Бом на передаче время покажет по первому каналу.
И для этого России надо совершить технологическую индустриализацию загнав в ГУЛАГ и ШАРАГИ всю бюрократию и партийную систему.

ostapbey 30 августа 2018 | 14:26

timwlad89: что нужно потребителю делать с хантымансевским газом в трубе, для потребления?
Извини, дружище, за вынужденную тавтологию..
Даже..

cromwel 30 августа 2018 | 14:21

Не пропадем. Населению еще больше яйца выкрутят.

ostapbey 30 августа 2018 | 14:23

cromwel: а не начать ли тебе поставлять ГОВЯДИНУ живым весом???
Ты же норовишь,по аналогии, газ из скважины поставлять аналогичным способом!!!
Для дальнейшей переработки в "говядину".
Даже..

(комментарий скрыт)

i_c_e 30 августа 2018 | 14:26

Можно подумать россияне что-то поимеют с какого из «потоков» — да пусть не строят.

justitia 30 августа 2018 | 14:53

i_c_e: абсолютно!
То, что там происходит касается россиян только в той мере, сколько еще денег из них выжмут и скОлькие из них умрут от недоедания-болезней-неоказанной помощи , а сколько из них уедут насовсем из России , чтобы тупо прожить и вырастить детей. Потому что чем круче заворачивают гайки против олигархов из путинской ОПГ, тем голоднее будет всем простым россиянам, ведь это именно с них будут пылесосить средства для компенсации "своим" .

jetsam 30 августа 2018 | 14:27

ну пора, пора бомбить воронеж.
иначе задолбают своими пустыми санкциями...

каждый гад норовит пнуть встающего с колен путена и брата его недимона-воланчика.

nata_roo 30 августа 2018 | 14:36

Респект Штатам! Грамотно тормозят прокладку Северного Потока-2. Теперь, что с Турецким Потоком? Штаты также морозят его строительство уже три года, а кремль... ничего не может с этим поделать, несмотря на грамотные взятки Трампогону, их протоколирование, а потом шантаж компроматом с дозированным сливом в паблик... Жду активизации Кремля в Сирии...

rusof_ob 30 августа 2018 | 14:50

Одна новость лучше другой!
П.С. Видели бы вы украинские ветки ФБ по поводу безвременно ушедшего. Заслужил )

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