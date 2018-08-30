Срок полномочий главы СКР может быть продлен еще на пять лет. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».

Ранее СМИ наоборот писали о том, что Бастрыкин из отпуска не вернется, а ведомство вообще будет расформировано.