Срок полномочий главы СКР может быть продлен еще на пять лет
Срок полномочий главы СКР может быть продлен еще на пять лет. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».
Ранее СМИ наоборот писали о том, что Бастрыкин из отпуска не вернется, а ведомство вообще будет расформировано.
Комментарии5
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danko1 30 августа 2018 | 14:20
Бандит Бастрыкин, сам убивающий и сам расследующий, просто необходим сейчас на этом посту для массовой фальсификации уголовных дел и репрессий.
sokal123 30 августа 2018 | 14:32
danko1: Куда же без бандита ? Сейчас сложные времена ,такой мерзавец очень нужен.
jetsam 30 августа 2018 | 14:23
странно. как же в эпоху развитого путенизма покидать должность
не ногами вперед или на нары?
или ..или.. третьего вошьдь-нецарь и брат его недимон не разрешают.
cromwel 30 августа 2018 | 14:23
Такого "хорошего" человека грех не оставить на такой сладкой должности. Он весь суперупровляемый. .
lion64__2 30 августа 2018 | 14:40
Скорее всего, скончается этот субъект прямо в кабинете. Чтобы похоронили за казенный счет.