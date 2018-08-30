Российский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян

Всего в списке 100 человек — чиновники, топ-менеджеры, силовики и бизнесмены.

«Автоматически» возглавил сотню Владимир Путин. Составители объяснили это тем, что президент России находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes. Далее значатся председатель правления Сбербанка Герман Греф, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин и замыкает пятерку лидеров премьер Дмитрий Медведев.

В первую десятку вошел гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Причем он оказался в перечне выше председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и директора ФСБ Александра Бортникова. Гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Им уступил мэр Москвы Сергей Собянин — он 13-й. Еще ниже в списке министр финансов Антон Силуанов и глава МИДа Сергей Лавров. Замыкает рейтинг лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Топ-100 выбирали из лонг-листа, в котором было около 1,5 тысяч человек. В качестве параметров оценки Forbes учитывал количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту или «Единой России».

В Кремле выразили удивление этим списком. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал его «странным», не считая, конечно, первого места.

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов говорит, что у тех, кто внимательно наблюдает за российской жизнью, этот список не может вызвать ничего, кроме изумления.

Наблюдатели также обратили внимание на то, что в топ-100 нет таких влиятельных персон, как патриарх Кирилл или Тихон Шевкунов.