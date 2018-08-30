Суд назначил на 20 сентября рассмотрение по существу иска бывшего главного редактора журнала Форбс Николая Ускова

Пресненский суд Москвы назначил на 20 сентября рассмотрение по существу иска бывшего главного редактора российского журнала Форбс Николая Ускова. Он оспорил свое увольнение с должности по обвинению в систематических нарушениях трудовой дисциплины.

В своем иске Усков просит восстановить его на работе, признать незаконными дисциплинарные взыскания, обязать Форбс выплатить ему жалование за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.