«Центр управления расследованиями», с которым работали убитые в ЦАР журналисты, закрывается
Об этом сообщил главный редактор проекта Андрей Коняхин, накануне ушедший с этой должности. В свою очередь, бизнесмен Михаил Ходорковский объявил о прекращении финансирования ЦУРа.
«ЦУРа больше нет» — написал в своем Фейсбуке Коняхин. По словам теперь уже экс-главреда проекта, он будет искать убийц Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко как независимый корреспондент. При этом Коняхин сказал, что «несет всю ответственность» за случившееся. В свою очередь, ошибки, совершенные ЦУРом, признал и бизнесмен Михаил Ходорковский, который прекратил финансовую поддержку проекта. Одной из них, по его словам, стал подбор фиксера – человека, который должен был сопровождать российскую съемочную группу. Также Ходорковский выделил плохое качество подготовки поездки в Центральноафриканскую республику. За это он частично возложил ответственность на продюсерскую группу ЦУРа, а частично – на себя.
Кроме того, бизнесмен заявил, что свое расследование убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко ведет отдельная команда. При этом Ходорковский полагает, что съемочная группа стала жертвой спланированной операции.
Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля. Они собирались работать над фильмом о ЧВК «Вагнера».
Комментарии5
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detul 30 августа 2018 | 14:18
Классическая подставная контора. Угробили троих журналистов и с гордо поднятой головой, сделав, все что могли, и даже больше, дрыснули в стороны.
zurich_106 30 августа 2018 | 15:07
detul: чушь несешь, это твой повар ответил на расследование ЦУР о нем в 2017, где речь шла об убийстве, ответил убийством трех журналистов.
lgmadorskaya 30 августа 2018 | 14:25
Мне кажется, Ходорковский поторопился... Сначала надо выяснить ошибки, а потом может,более осторожно, все-таки выяснять, кто приложил руки к этому убийству. Слишком много нераскрытых политических убийств. Все-таки,кажется, что "повар" там был, но полных доказательств пока нет? Жаль... Жаль, что не отомстили убийцам. Остается надеяться на высшие силы.
bosen48 30 августа 2018 | 14:27
Куда-то подевались все обвинители Путина в гибели журналистов. Убийца найден, это Ходорковский, он даже признался в этом, правда частично. На его кровавом счету добавились ещё трое.
parasuk_ 30 августа 2018 | 14:46
Шестерки ходорковского расползаются по своим петушиным углам :)