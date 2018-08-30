«Центр управления расследованиями», с которым работали убитые в ЦАР журналисты, закрывается

Об этом сообщил главный редактор проекта Андрей Коняхин, накануне ушедший с этой должности. В свою очередь, бизнесмен Михаил Ходорковский объявил о прекращении финансирования ЦУРа.

«ЦУРа больше нет» — написал в своем Фейсбуке Коняхин. По словам теперь уже экс-главреда проекта, он будет искать убийц Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко как независимый корреспондент. При этом Коняхин сказал, что «несет всю ответственность» за случившееся. В свою очередь, ошибки, совершенные ЦУРом, признал и бизнесмен Михаил Ходорковский, который прекратил финансовую поддержку проекта. Одной из них, по его словам, стал подбор фиксера – человека, который должен был сопровождать российскую съемочную группу. Также Ходорковский выделил плохое качество подготовки поездки в Центральноафриканскую республику. За это он частично возложил ответственность на продюсерскую группу ЦУРа, а частично – на себя.

Кроме того, бизнесмен заявил, что свое расследование убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко ведет отдельная команда. При этом Ходорковский полагает, что съемочная группа стала жертвой спланированной операции.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля. Они собирались работать над фильмом о ЧВК «Вагнера».