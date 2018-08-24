Умер народный артист СССР, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон

За последние два месяца Кобзона дважды госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Тяжелое состояние певца мало для кого было секретом. В Госдуме ранее подтверждали, что Кобзон проходит курс химиотерапии.

80-летний певец боролся с раком более 13 лет. В последние недели он не вставал с постели и вынужден был постоянно лежать под капельницей.

Голос эпохи, классик советской эстрады, так часто называют Иосифа Кобзона. Певца, чей голос невозможно с кем-то спутать. чьи песни знают миллионы людей. В его репертуаре было больше трёх тысяч песен. Самые известные из них – День Победы, Мгновения, Песня о далёкой Родине, Летят перелётные птицы, И вновь продолжается бой. Названия можно перечислять долго. В основном патриотические песни и лирика. Сам Иосиф Давыдович на вопрос почему он всю жизнь отдавал предпочтение гражданско-патриотической песне отвечал: да потому что меня так воспитали.

Кобзон родился в 1937 году в Донецкой области. Об артистической карьере задумался во время службы в армии. После неё поступил на вокальный факультет Института имени Гнесиных в Москве. Студентом работал в Цирке на Цветном и на Всесоюзном радио. 1962 год озорная песня А у нас во дворе – она про юность и дворовую любовь приносит Кобзону первую известность. Она прозвучала в программе Доброе утро. Позже Кобзон стал выступать с сольными концертами и на телевидении. Он много раз становился лауреатом конкурсов эстрадной песни. Без его участия сложно было представить концерты в Кремлёвском дворце, других знаковых для государства площадках. В 1980 году артист выступил перед советскими солдатами в Афганистане, а в 1986 году, спустя всего два месяца после аварии на Чернобыльской АЭС, перед ликвидаторами.

С конца 80-х ушел в политику. Сначала депутат Верховного совета СССР, позже Госдумы. В 2002 Кобзон был среди тех, кто вёл переговоры с террористами, захватившими Норд-Ост в Москве. Несколько заложников удалось освободить. В 2003 Кобзон вступил в Единую Россию. В 14 году певец и депутат поддержал вступление Крыма в Россию. За активную пророссийскую позицию ему был запрещён въезд во многие страны Европы. В США его не пускали задолго до этого по подозрению в связях с оргпреступностью.

Латвийский композитор Раймон Паулс вспоминает о скончавшемся советском и российском певце Иосифе Кобзоне как о «профессиональном певце с великолепном голосом, игравшем большую роль в советской массовой песне». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что ушел очень хороший певец, притом не только певец. Он вокруг себя всегда собирал молодых исполнителей и помогал им. Он был специалист по массовой песне советского времени, которая стала очень популярной. Это составляет золотой фонд того времени», — сказал Р.Паулс.

Ранее стало известно, что в Москве на 81-м году жизни скончался советский и российский певец Иосиф Кобзон.

Одна из самых драматичных страниц биографии Кобзона связана с Норд-Остом, когда террористы захватили театральный центр. Тогда Иосиф Кобзон выводил оттуда детей.

О месте прощания и похорон информации пока нет.