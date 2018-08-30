На встрече президентов России и Азербайджана в Сочи будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества
Темой намеченной на 1 сентября встречи президентов России и Азербайджана в Сочи будет расширение экономического сотрудничества между странами, а также карабахский вопрос. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий сектором в администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.
По его словам, президенты обеих стран «очень хотят, чтобы наши бизнесмены активно сотрудничали». Ф.Ахундов подчеркнул, что Владимир Путин и Ильхам Алиев стараются обеспечить «режим наибольшего благоприятствования своим бизнесменам, чтобы они кооперировались». «Наша сторона будет стараться приглашать всех поучаствовать в наших транзитных возможностях», — подчеркнул Ф.Ахундов.
Он также отметил, что в рамках встречи будет затронут карабахский вопрос. По его словам, у России «больше всего возможностей» способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.
Комментарии5
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vasyakirin 30 августа 2018 | 13:53
Опять вводить войска?
aleks50 Алексей Клубников 30 августа 2018 | 13:59
Работяга Вова устал отдыхать в Туве и приехал загорать в Сочи. Пенсионеры ему это щедро оплачивают.
timwlad89 30 августа 2018 | 14:12
На встрече президентов России и Азербайджана в Сочи будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества
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Ну это надобно решать с выходом на Ближний Восток и развитие Кавказского региона как единого евразийского экономического проекта Шёлковый путь.
А для этого надо укреплять эконмическую мощь стран СНГ и ШОС.
За этим наблюдают все бывшие республики социалистического лагеря которые пори вхождении в Евросоюз потеряли экономическую основу своего содержания и стали приживалками при дальних родственниках.
Статус приживалок стал тягостным для стран бывшего социалистического лагеря.
России необходим технологический прорыв как при сталинизме, но не скатывание в ГУЛАГ троцкизма.
cromwel 30 августа 2018 | 14:26
Какое там экономическое сотрудничество? У обоих режимов нет экономики.
andy66 30 августа 2018 | 14:33
каждый кто сотрудничает с чекистами - обязательно пожалеет об этом (((