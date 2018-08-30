На встрече президентов России и Азербайджана в Сочи будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества

Темой намеченной на 1 сентября встречи президентов России и Азербайджана в Сочи будет расширение экономического сотрудничества между странами, а также карабахский вопрос. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий сектором в администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

По его словам, президенты обеих стран «очень хотят, чтобы наши бизнесмены активно сотрудничали». Ф.Ахундов подчеркнул, что Владимир Путин и Ильхам Алиев стараются обеспечить «режим наибольшего благоприятствования своим бизнесменам, чтобы они кооперировались». «Наша сторона будет стараться приглашать всех поучаствовать в наших транзитных возможностях», — подчеркнул Ф.Ахундов.

Он также отметил, что в рамках встречи будет затронут карабахский вопрос. По его словам, у России «больше всего возможностей» способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.