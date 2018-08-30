Фейсбук удалил пост американского Центра имени Анны Франк из-за фотографии обнаженных жертв Холокоста
Об этом сообщает издание The Verge. После критики, социальная сеть восстановила сообщение центра.
Несколько дней назад Центр Анны Франк поделился на своей странице исследованием о том, насколько хорошо американцы осведомлены о Холокосте. Также была дана ссылка на фотографию изможденных детей.
Комментарии3
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american 30 августа 2018 | 13:43
отлучить Сахарберга от синагоги!!!
fig_vvam 30 августа 2018 | 13:59
american: тварь ты поганая нацистская.
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перебарщивают американцы с политкорректностью.
Конечно, глядеть на зверства нацистов неприятно, но это необходимо чтобы помнить и не дать этому повториться.
esol 30 августа 2018 | 13:58
Цензура в США
Почему я не удивлён?