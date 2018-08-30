Фейсбук удалил пост американского Центра имени Анны Франк из-за фотографии обнаженных жертв Холокоста

Об этом сообщает издание The Verge. После критики, социальная сеть восстановила сообщение центра.

Несколько дней назад Центр Анны Франк поделился на своей странице исследованием о том, насколько хорошо американцы осведомлены о Холокосте. Также была дана ссылка на фотографию изможденных детей.