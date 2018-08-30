Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube
Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube. Он должен объяснить непосвященному зрителю как именно работала организация, сотрудников которой сейчас обвиняют в мошенничестве, — сказала «Эху» один из авторов ленты, журналист Катерина Гордеева.
Катерина Гордеева подчеркнула, что все документы о деятельности платформы проверены авторами фильма лично.
Комментарии4
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traxau_okurka 30 августа 2018 | 13:37
Отличная новость! Сегодня вообще день отличных новостей)))
Слыхали - Иосиф Кобзон отправился на встречу со своими соратниками по проекту «Новороссия» - к Гиви и Мотороле?
nl_2010_ 30 августа 2018 | 13:53
traxau_okurka: С Кобзоном давно все ясно. Да эти тоже умирают с миллионами на счетах с крымнаш в сердце... Но мы то почему должны плясать на их костях и воевать с трупами?..Там много еще тех, кто жив и отравляет своим существованием жизнь честных и порядочных людей...А Кобзона, оставьте, пожалуйста в покое. Он сегодня стал вне сферы нашей компетенции...
hastings 30 августа 2018 | 13:54
traxau_okurka: В последние годы уходят лучшие :( Народные герои Гиви и Моторола, молодые ополченцы Псих и Сплюнчик. Теперь Кобзон. Богатыри России!
sm59 30 августа 2018 | 14:34
hastings: Если у вас Народные герои и Богатыри - Псих и Сплючник, Гиви и Моторола, Иосиф Кобзон, то что говорить об остальных ... :(
Я надеюсь, что вы неправы, и в России есть много других Богатырей и Народных героев.
Иначе - полная ЖОПА!!