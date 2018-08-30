Документальный фильм о профессиональной деятельности Кирилла Серебренникова вышел на Youtube. Он должен объяснить непосвященному зрителю как именно работала организация, сотрудников которой сейчас обвиняют в мошенничестве, — сказала «Эху» один из авторов ленты, журналист Катерина Гордеева.

Катерина Гордеева подчеркнула, что все документы о деятельности платформы проверены авторами фильма лично.