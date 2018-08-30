На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Астронавты ищут источник разгерметизации, — сообщили «Интерфаксу» в NASA. В ЦУПе ситуацию пока не прокомментировали. В июле уже были проблемы в американском сегменте МКС с системой терморегулирования.

В обитаемый отсек стала проникать вода.