На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха
На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Астронавты ищут источник разгерметизации, — сообщили «Интерфаксу» в NASA. В ЦУПе ситуацию пока не прокомментировали. В июле уже были проблемы в американском сегменте МКС с системой терморегулирования.
В обитаемый отсек стала проникать вода.
Комментарии5
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omichka 30 августа 2018 | 13:46
Плохая новость
vasyakirin 30 августа 2018 | 13:51
omichka: Ну и сколько стоит воздух?
vvs_zel 30 августа 2018 | 13:51
Сегодня на МКС обнаружилась небольшая утечка — оказалось, происходит из бытового отсека Союза МС-09. Астронавты обнаружили 2-миллиметровую дырку в стенке внутри бытового отсека (которая, по всей видимости, там давно), и нашли ещё две небольших дырки снаружи корабля (скорее всего, от ударов микрометеоритов). Астронавты сделали фотографии и отослали наземной команде для проверок.
satttana_perrrkele 30 августа 2018 | 14:01
Где Россия - там Путин!
Вот и вышел на космический уровень, наш djIMlm!
Утечка воздуха, пригодного для дыхания - и туда добралось
democ 30 августа 2018 | 14:01
Что - то про смертников для полёта на Марс перестали писать. До МКС как говорится рукой подать, а до Марса СТО по пути не будет.