Макрон: Европе необходимо пересмотреть отношения с РФ и сотрудничать в сфере обороны и вопросах кибербезопасности

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что Париж не забыл о международных проблемах последних лет.

Полностью пересмотреть отношения с Россией после холодной войны призвал Европу президент Франции. Для стабильности всего региона нужна новая как выразился Эммануэль Макрон «общая архитектура отношений» между Евросоюзом и Россией. Он предложил сотрудничать в сфере обороны и киберпространства. Стратегическое партнёрство позволит стабилизировать отношения между Россией и ЕС, считает французский президент. Он отметил, что несколько раз обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. При этом Москва по словам Макрона должна предпринять ответные меры, в том числе выполнить минские договорённости. И способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.

Для продвижения дальше в отношениях необходима воля обеих сторон, подчеркнул Макрон. Он добавил, что Париж к этому готов. Но речь не идёт о том, чтобы забыть все проблемы, которые возникли за последние годы, отметил Макрон. Подход аналогичный к России по мнению Макрона следует применить и к Турции.

Ранее президент Франции не раз критиковал Москву за политику на востоке Украины и поддержку Башара Асада в Сирии.