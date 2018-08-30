Макрон: Европе необходимо пересмотреть отношения с РФ и сотрудничать в сфере обороны и вопросах кибербезопасности
Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что Париж не забыл о международных проблемах последних лет.
Полностью пересмотреть отношения с Россией после холодной войны призвал Европу президент Франции. Для стабильности всего региона нужна новая как выразился Эммануэль Макрон «общая архитектура отношений» между Евросоюзом и Россией. Он предложил сотрудничать в сфере обороны и киберпространства. Стратегическое партнёрство позволит стабилизировать отношения между Россией и ЕС, считает французский президент. Он отметил, что несколько раз обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. При этом Москва по словам Макрона должна предпринять ответные меры, в том числе выполнить минские договорённости. И способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.
Для продвижения дальше в отношениях необходима воля обеих сторон, подчеркнул Макрон. Он добавил, что Париж к этому готов. Но речь не идёт о том, чтобы забыть все проблемы, которые возникли за последние годы, отметил Макрон. Подход аналогичный к России по мнению Макрона следует применить и к Турции.
Ранее президент Франции не раз критиковал Москву за политику на востоке Украины и поддержку Башара Асада в Сирии.
Комментарии7
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noxepy_88 30 августа 2018 | 13:08
Макрон ненастоящий. Это потому, что шефа бензоколонки появился на него убойный компромат. Что же такое делается!!! Диктатор страны-бензоколонки теперь стал хозяином не только лишь Трампа, но и Макрона? Вы чего?
zapadnay 30 августа 2018 | 13:17
Что съел накануне этот Макрон?
oleg__ 30 августа 2018 | 13:08
Перед ворами надо двери запирать, а не сотрудничать !!!
sadda 30 августа 2018 | 13:14
А против кого Макрон собирается обороняться сотрудничая с Россией в сфере обороны, если Россия страна-агрессор? Или цены на газ Путя пообещал снизить вот и запел.
sg98 30 августа 2018 | 13:24
sadda:
Значит это Россия страна-агрессор? А Франция, расбомбившая Ливию чтобы неотдавать долги, белая и пушистая?
Лижи дальше, животное..
ppvngavr 30 августа 2018 | 13:18
Нет, Макрон настоящий и делает в отношении РФ все правильно. К России нужно применять не только КНУТ в виде всевозможных санкций, но и ПРЯНИК, в виде создания возможностей для сотрудничества в области безопасности... Это дает некоторые шансы помочь России свернуть с "Пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
nichirin 30 августа 2018 | 13:23
Вау, у Пучина что-то очень грязное и компрометирующее на Макрона имеется, не иначе.