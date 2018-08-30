«Единая Россия» лишилась своей главной надежды на текущих региональных выборах

Российские соцсети запретили политической организации использовать слоган «Партия президента».

Партия власти столкнулась с неожиданными трудностями, когда прислала в Mail.ru рекламные ролики, которые уже вовсю идут на региональных телеканалах. Источник в избирательном штабе рассказал Znak.com, что крупнейшие социальные сети страны «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать на правах рекламы агитацию с упоминанием главы государства. Владеющая этими ресурсами компании Mail.ru затребовали у единороссов документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным.

Естественно, никаких официальных документов на этот счет нет, поделился один из политтехнологов «Единой России». По его словам, они и не требуются по закону. В рекламе не используется фото или видео с Путиным. Только само слово «президент». «Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — сетует собеседник издания.

Ранее источники, близкие к администрации главы государства сообщили РБК, что Кремль позволил использовать слоган «Единая Россия» – партия президента" в тех регионах, где у ее кандидатов наиболее низкие рейтинги перед выборами 9 сентября.