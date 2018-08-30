«Единая Россия» лишилась своей главной надежды на текущих региональных выборах
Российские соцсети запретили политической организации использовать слоган «Партия президента».
Партия власти столкнулась с неожиданными трудностями, когда прислала в Mail.ru рекламные ролики, которые уже вовсю идут на региональных телеканалах. Источник в избирательном штабе рассказал Znak.com, что крупнейшие социальные сети страны «ВКонтакте» и «Одноклассники» отказались размещать на правах рекламы агитацию с упоминанием главы государства. Владеющая этими ресурсами компании Mail.ru затребовали у единороссов документы, официально подтверждающие поддержку партии Владимиром Путиным.
Естественно, никаких официальных документов на этот счет нет, поделился один из политтехнологов «Единой России». По его словам, они и не требуются по закону. В рекламе не используется фото или видео с Путиным. Только само слово «президент». «Однако Mail.ru настаивает на своем праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ», — сетует собеседник издания.
Ранее источники, близкие к администрации главы государства сообщили РБК, что Кремль позволил использовать слоган «Единая Россия» – партия президента" в тех регионах, где у ее кандидатов наиболее низкие рейтинги перед выборами 9 сентября.
Комментарии13
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ss2020 30 августа 2018 | 13:06
партия и пустота...!))) и не партия, а секта - секта свидетелей вовы!)
luger_max_otto 30 августа 2018 | 13:22
После того, что ЕР сделала в стране лозунг должен быть простым:
Ни одного голоса и ни одного одобрительного жеста партии жуликов и воров!
Хунту Хутина- на пуй!
cromwel 30 августа 2018 | 13:06
Пахан решил отстягнуть эту гирю от своей ноги. Уж больно на дно тянула.
piter_ug 30 августа 2018 | 13:08
И едропутов кинули! Вернее, они сами себя кинули.
Какая прелесть!
tunis 30 августа 2018 | 13:08
Пишите прямо: голосуйте за Путина!!!
И народ поймет и поддержит.
Путин форева!!!
Остальных всех вон.
tv_victim 30 августа 2018 | 13:11
А зря. Пусть люди видят, что это одна шайка-лейка.
lager23 30 августа 2018 | 13:13
Без слоганов ватникам нечем будет набивать головы, разве что опилками!
punyoshohlai 30 августа 2018 | 13:15
lager23: разве что опилками
А сейчас что в их головах?
ss2020 30 августа 2018 | 13:15
на самом деле всё также будут использовать императора лилипутина и пиарить этого сморчка - вову застенчивого!)
platonnekafrin 30 августа 2018 | 13:19
Вот так. Путин еще есть, а "России" уже нет. Не прав был володин.
dnepr_ua 30 августа 2018 | 13:22
А расстреливать лишенцев скоро будут,влаимвладимыч???--а то тут народ волнуется...
stratofighter 30 августа 2018 | 13:23
Назвали бы себя "Дерьмо Путина". Некрасиво, зато правда.
doxerom 30 августа 2018 | 13:25
А что такого. Нынче президентов в стране как у вшивого кобеля блох. Пусть укажут какого президента имеют в виду, может общества любителей пива, и вся недолга.