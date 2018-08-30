В СПбГАУ опровергли информацию о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля

В Санкт-Петербургском Государственном Аграрном университете опровергли информацию о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля хозяйств Ленинградской области. Об этом «Эху Петербурга» заявил проректор по учебной работе СПБГАУ Александр Туфанов.

Запись на сайте Вконтакте о том, что студенты направляют «на картошку» также исчезла.