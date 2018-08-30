В СПбГАУ опровергли информацию о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля
В Санкт-Петербургском Государственном Аграрном университете опровергли информацию о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля хозяйств Ленинградской области. Об этом «Эху Петербурга» заявил проректор по учебной работе СПБГАУ Александр Туфанов.
Запись на сайте Вконтакте о том, что студенты направляют «на картошку» также исчезла.
Комментарии5
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noxepy_88 30 августа 2018 | 13:05
Да плевать, хомячки получили свою толику для хайпа, сейчас отрабатывают за 11.80)))))))
tv_victim 30 августа 2018 | 13:07
Вообще-то идея сама по себе неплохая. Только вот колхозов сейчас нет, а работать на частника - сразу закрадывается мысль о личной заинтересованности руководства ВУЗов..... Уж очень коррупционная тема. Что-то похожее на работу солдат на генеральских дачах в былые времена....
luger_max_otto 30 августа 2018 | 13:10
Отправят в коровники и на овощебазы :)
abuvgrobu 30 августа 2018 | 13:20
Ничего при думать не могут, кроме как так или иначе использовать советский опыт.. Суки рваные..
nanarovsky 30 августа 2018 | 13:21
... о том, что студенты 2 и 3 курсов колледжа будут направлены на поля хозяйств Ленинградской области.
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А патом прямиком в гулаг.. Припутикровавомрэжиме по друхому ни как....к бабке данке не ходи.