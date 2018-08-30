Китай запустил платформу для подавления слухов в интернете

Как сообщил Reuters, она называется «Piyao» и включает в себя сайт, мобильное приложение, а также страницы в крупнейших китайских соцсетях. По всем этим каналам будут распространяться «настоящие» новости, источниками которых будут государственные СМИ. Также сообщается, что для выявления ложных сообщений в этой платформе задействован искусственный интеллект.

Пекин таким образом активизирует усилия по контролю над интернетом, особенно соцсетями, где пользователи обсуждают политику и другие острые вопросы, отмечает агентство Reuters.