Китай запустил платформу для подавления слухов в интернете
Как сообщил Reuters, она называется «Piyao» и включает в себя сайт, мобильное приложение, а также страницы в крупнейших китайских соцсетях. По всем этим каналам будут распространяться «настоящие» новости, источниками которых будут государственные СМИ. Также сообщается, что для выявления ложных сообщений в этой платформе задействован искусственный интеллект.
Пекин таким образом активизирует усилия по контролю над интернетом, особенно соцсетями, где пользователи обсуждают политику и другие острые вопросы, отмечает агентство Reuters.
Комментарии2
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ss2020 30 августа 2018 | 12:57
от эти запусков винипуха ZTE уже в восторге!)))
sadda 30 августа 2018 | 13:02
Китайский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию.Суд признал Ян Дацая виновным во владении "имуществом неясного происхождения", которое будет конфисковано в пользу государства, сообщило агентство Синьхуа.
Блогеры обнаружили на фотографиях у Ян Дацая дорогие часы элитных марок. Это и стало причиной расследования. По мнению интернет-пользователей, чиновник не мог позволить себе столько дорогих часов на зарплату государственного служащего (часы стоимостью от 5 до 25 тыс. долларов)
"Нищеброд! - подумал Песков. - И законы у них какие-то странные".