Аэрофлот введет несколько дополнительных платных сервисов. Среди них – платный выбор мест в самолете. Об этом говорится в презентации компании, на которую ссылается агентство ТАСС.

Сейчас выбор мест при регистрации в Аэрофлоте бесплатный.