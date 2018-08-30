Аэрофлот введет несколько дополнительных платных сервисов
Аэрофлот введет несколько дополнительных платных сервисов. Среди них – платный выбор мест в самолете. Об этом говорится в презентации компании, на которую ссылается агентство ТАСС.
Сейчас выбор мест при регистрации в Аэрофлоте бесплатный.
Комментарии7
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tv_victim 30 августа 2018 | 12:41
Платный выбор мест? Аукцион, штоля?
sirwalterscott 30 августа 2018 | 12:45
... люфтганзой летать будем
i_c_e 30 августа 2018 | 12:46
Да передали бы все рейсы своей же «Победе», ну и драли бы за каждый чих. И никаких презентаций не надо.
Крохоборы.
jblack2 30 августа 2018 | 12:48
Как насчёт платного туалета?..
patajhara 30 августа 2018 | 12:51
Скоро из Хельсинки будем все летать! (жительница города Петербурга)
sg98 30 августа 2018 | 12:56
У "Уральских Пельменей" классный номер был про допуслуги РЖД ))
А это как у вас? А то? А здоровье? С вас 2000 за задушевный разговор с проводником!
lager23 30 августа 2018 | 13:22
Платный туалет с ограничением времени пребывания, вот что надо делать "Аэрофлоту" на борту самолёта, и снизить температуру в салоне до нуля градусов, пассажиры будут безотказно платить за одеяла, валенки, шапки и кипяточек!